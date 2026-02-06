Обмін прострочених посвідок на проживання для іноземців: Кабмін встановив нові терміни
Київ • УНН
Кабінет міністрів України встановив нові терміни обміну прострочених посвідок на проживання для іноземців, термін обміну яких настав після 24 лютого 2022 року. Іноземці мають 90 днів з дня набрання чинності постановою для обміну посвідок.
Кабінет міністрів України встановив нові терміни обміну прострочених посвідок на проживання для іноземців. Це стосується документів, термін обміну яких настав після 24 лютого 2022 року, повідомляє УНН з посиланням на урядову постанову № 141 від 05 лютого 2026 року.
Деталі
Даний нормативно-правовий акт визначає граничний період, у межах якого іноземці та особи без громадянства можуть замінити посвідки, строк дії яких завершився або які підлягають обміну. Йдеться про тих іноземців та осіб без громадянства, які мають законні підстави для перебування в Україні.
Установити, що іноземці та особи без громадянства, крім громадян російської федерації, які мають посвідку на тимчасове проживання, строк звернення за обміном якої настав після 24 лютого 2022 року, повинні протягом 90 днів з дня набрання чинності цією постановою звернутися за обміном такої посвідки на тимчасове проживання
Державній міграційній службі України доручено впродовж трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на інформування іноземців та осіб без громадянства про порядок і строки обміну посвідок на тимчасове проживання, строк звернення за обміном яких настав.
Нагадаємо
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що гарантуватиме іноземним добровольцям належний соціальний та правовий захист, а головне - доступ до медичних послуг нарівні з українськими військовими.
До того у Міноборони повідомляли про те, що іноземні добровольці, які захищають Україну за контрактом, мають право на статус учасника бойових дій. Процедура отримання ідентична тій, що діє для громадян України.