Іноземним добровольцям - соціальний і правовий захист: Кабмін схвалив відповідний законопроєкт Міноборони
Київ • УНН
Уряд схвалив законопроєкт Міноборони, що гарантує іноземним добровольцям соціальний та правовий захист. Документ забезпечить доступ до медичних послуг нарівні з українськими військовими.
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що гарантуватиме іноземним добровольцям належний соціальний та правовий захист, а головне - доступ до медичних послуг нарівні з українськими військовими. Автором даного законопроекту є Міністерство оборони України, повідомляє УНН з посиланням на пресцентр відомства.
Деталі
Як зазначили у Міноборони, ухвалення цього нормативно-правового акту дозволить військово-лікарським комісіям:
- визначати придатність іноземних кандидатів до служби за контрактом;
- офіційно визнавати зв’язок поранень, травм і хвороб з військовою службою;
- призначати необхідну реабілітацію та допомогу.
Ці зміни створять чітку та уніфіковану правову основу для повноцінного медичного супроводу іноземних захисників на всіх етапах їхньої служби
Також у відомстві додали, що чекають на підтримку законопроєкту Верховною Радою.
Додатково
Раніше у Міноборони повідомляли про те, що іноземні добровольці, які захищають Україну за контрактом, мають право на статус учасника бойових дій. Процедура отримання ідентична тій, що діє для громадян України.
Нагадаємо
