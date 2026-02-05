Іноземним добровольцям - соціальний і правовий захист: Кабмін схвалив відповідний законопроєкт Міноборони

$43.170.02
13:04
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - Генштаб
5 лютого, 04:49
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падає
5 лютого, 05:01
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі
5 лютого, 05:37
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - Андрющенко
07:12
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися
12:00
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою
4 лютого, 11:15
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"
3 лютого, 14:37
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка
3 лютого, 14:17
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися
3 лютого, 06:30
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сундар Пічаї
Стів Віткофф
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Київська область
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
11:46
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя
4 лютого, 23:05
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образу
4 лютого, 19:58
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на Євробачення
4 лютого, 18:16
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньок
4 лютого, 17:19
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Starlink

Іноземним добровольцям - соціальний і правовий захист: Кабмін схвалив відповідний законопроєкт Міноборони

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Уряд схвалив законопроєкт Міноборони, що гарантує іноземним добровольцям соціальний та правовий захист. Документ забезпечить доступ до медичних послуг нарівні з українськими військовими.

Іноземним добровольцям - соціальний і правовий захист: Кабмін схвалив відповідний законопроєкт Міноборони
Фото: Міністерство оборони України

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що гарантуватиме іноземним добровольцям належний соціальний та правовий захист, а головне - доступ до медичних послуг нарівні з українськими військовими. Автором даного законопроекту є Міністерство оборони України, повідомляє УНН з посиланням на пресцентр відомства.

Деталі

Як зазначили у Міноборони, ухвалення цього нормативно-правового акту дозволить військово-лікарським комісіям:

  • визначати придатність іноземних кандидатів до служби за контрактом;
    • офіційно визнавати зв’язок поранень, травм і хвороб з військовою службою;
      • призначати необхідну реабілітацію та допомогу.

        Ці зміни створять чітку та уніфіковану правову основу для повноцінного медичного супроводу іноземних захисників на всіх етапах їхньої служби

        - додали у Міністерстві оборони.

        Також у відомстві додали, що чекають на підтримку законопроєкту Верховною Радою.

        Додатково

        Раніше у Міноборони повідомляли про те, що іноземні добровольці, які захищають Україну за контрактом, мають право на статус учасника бойових дій. Процедура отримання ідентична тій, що діє для громадян України.

        Нагадаємо

        У застосунку "Дія" з'явилась нова послуга для ветеранів і ветеранок ЗСУ - компенсація автоцивілки.

        Також Міноборони повідомляло, що в 2026 році матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям виплачується у розмірі їх місячного грошового забезпечення.

        Євген Устименко

        Суспільство
Війна в Україні
Політика
        Кабінет Міністрів України
        Війна в Україні
        Міністерство оборони України
        Верховна Рада України
        Україна