Иностранным добровольцам - социальная и правовая защита: Кабмин одобрил соответствующий законопроект Минобороны
Киев • УНН
Кабинет министров одобрил законопроект, который будет гарантировать иностранным добровольцам надлежащую социальную и правовую защиту, а главное - доступ к медицинским услугам наравне с украинскими военными. Автором данного законопроекта является Министерство обороны Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Детали
Как отметили в Минобороны, принятие этого нормативно-правового акта позволит военно-врачебным комиссиям:
- определять пригодность иностранных кандидатов к службе по контракту;
- официально признавать связь ранений, травм и болезней с военной службой;
- назначать необходимую реабилитацию и помощь.
Эти изменения создадут четкую и унифицированную правовую основу для полноценного медицинского сопровождения иностранных защитников на всех этапах их службы
Также в ведомстве добавили, что ждут поддержки законопроекта Верховной Радой.
Дополнительно
Ранее в Минобороны сообщали о том, что иностранные добровольцы, защищающие Украину по контракту, имеют право на статус участника боевых действий. Процедура получения идентична той, что действует для граждан Украины.
Напомним
В приложении "Дія" появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок ВСУ - компенсация автогражданки.
Также Минобороны сообщало, что в 2026 году материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов военнослужащим выплачивается в размере их месячного денежного обеспечения.