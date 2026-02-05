$43.170.02
Иностранным добровольцам - социальная и правовая защита: Кабмин одобрил соответствующий законопроект Минобороны

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Правительство одобрило законопроект Минобороны, гарантирующий иностранным добровольцам социальную и правовую защиту. Документ обеспечит доступ к медицинским услугам наравне с украинскими военными.

Иностранным добровольцам - социальная и правовая защита: Кабмин одобрил соответствующий законопроект Минобороны
Фото: Министерство обороны Украины

Кабинет министров одобрил законопроект, который будет гарантировать иностранным добровольцам надлежащую социальную и правовую защиту, а главное - доступ к медицинским услугам наравне с украинскими военными. Автором данного законопроекта является Министерство обороны Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Детали

Как отметили в Минобороны, принятие этого нормативно-правового акта позволит военно-врачебным комиссиям:

  • определять пригодность иностранных кандидатов к службе по контракту;
    • официально признавать связь ранений, травм и болезней с военной службой;
      • назначать необходимую реабилитацию и помощь.

        Эти изменения создадут четкую и унифицированную правовую основу для полноценного медицинского сопровождения иностранных защитников на всех этапах их службы

        - добавили в Министерстве обороны.

        Также в ведомстве добавили, что ждут поддержки законопроекта Верховной Радой.

        Дополнительно

        Ранее в Минобороны сообщали о том, что иностранные добровольцы, защищающие Украину по контракту, имеют право на статус участника боевых действий. Процедура получения идентична той, что действует для граждан Украины.

        Напомним

        В приложении "Дія" появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок ВСУ - компенсация автогражданки.

        Также Минобороны сообщало, что в 2026 году материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов военнослужащим выплачивается в размере их месячного денежного обеспечения.

        Евгений Устименко

        ОбществоВойна в УкраинеПолитика
        Кабинет Министров Украины
        Война в Украине
        Министерство обороны Украины
        Верховная Рада
        Украина