Объемы нового жилищного строительства выросли на 45%: где строят больше всего

Общая площадь жилых домов, на которые были выданы разрешения на выполнение строительных работ, по итогам января-июня 2025 года увеличилась на 45%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, пишет УНН.

По данным Госстата, в январе-июне 2025 года общая площадь нового строительства многоквартирных домов выросла на 45,8% по сравнению с прошлым годом — до 2,86 млн кв. м. Количество заявленных на старте строительства квартир в многоквартирных домах увеличилось на 51,5% и составило 33 тыс.

По информации Госстата, больше всего нового жилья в первом полугодии заявлено в Киевской области: общая площадь нового строительства жилья составила 904,9 тыс. кв. м (15,5 тыс. квартир), что в 2,3 раза превышает показатель первой половины прошлого года.

Значительные объемы нового жилья в указанный отчетный период задекларированы:

во Львовской области — 540,7 тыс. кв. м (6,9 тыс. квартир), что на 65% больше показателей первого полугодия 2024 года;

в Ивано-Франковской — 234,6 тыс. кв. м (+8%, 3,8 тыс. квартир);

Закарпатской — 159,3 тыс. кв. м (+11%, 2,4 тыс. квартир);

Полтавской — 146,9 тыс. кв. м (1,8 тыс. квартир);

Винницкой — 130,9 тыс. кв. м («минус» 38,7%, 2,9 тыс. квартир);

Волынской — 115,2 тыс. кв. м (+17,7%, 2,5 тыс. квартир).

Кроме того, в Киеве в январе-июне 2025 года общая площадь нового строительства жилья составила 367,2 тыс. кв. м (4,2 тыс. квартир), что в 1,9 раза больше показателя прошлого года.

