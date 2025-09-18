Обсяги нового будівництва житла виросли на 45%: де будують найбільше
Київ • УНН
За січень-червень 2025 року загальна площа нового житлового будівництва збільшилася на 45%, досягнувши 2,86 млн кв. м. Найбільші обсяги задекларовано в Київській (904,9 тис. кв. м) та Львівській (540,7 тис. кв. м) областях, а також у Києві (367,2 тис. кв. м).
Загальна площа житлових будинків, на які було видано дозволи на виконання будівельних робіт, за підсумками січня-червня 2025 року збільшилася на 45%. Про це повідомила Державна служба статистики, пише УНН.
Деталі
За даними Держстата, у січні-червні 2025 року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків зросла на 45,8% до минулого року — до 2,86 млн кв. м. Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках збільшилася на 51,5% і становила 33 тис.
За інформацією Держстата, найбільше нового житла в першому півріччі заявлено в Київській області: загальна площа нового будівництва житла становила 904,9 тис. кв. м (15,5 тис. квартир), що у 2,3 раза перевищує показник першої половини минулого року.
Значні обсяги нового житла в зазначений звітний період задекларовано:
- у Львівській області — 540,7 тис. кв. м (6,9 тис. квартир), що на 65% більше за показники першого півріччя 2024 року;
- в Івано-Франківській — 234,6 тис. кв. м (+8%, 3,8 тис. квартир);
- Закарпатській — 159,3 тис. кв. м (+11%, 2,4 тис. квартир);
- Полтавській — 146,9 тис. кв. м (1,8 тис. квартир);
- Вінницькій — 130,9 тис. кв. м («мінус» 38,7%, 2,9 тис. квартир);
- Волинській — 115,2 тис. кв. м (+17,7%, 2,5 тис. квартир).
Крім того, у Києві в січні-червні 2025 року загальна площа нового будівництва житла становила 367,2 тис. кв. м (4,2 тис. квартир), що в 1,9 раза більше за показник минулого року.
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості09.09.25, 10:01 • 71124 перегляди