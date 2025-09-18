Обсяги нового будівництва житла виросли на 45%: де будують найбільше

Загальна площа житлових будинків, на які було видано дозволи на виконання будівельних робіт, за підсумками січня-червня 2025 року збільшилася на 45%. Про це повідомила Державна служба статистики, пише УНН.

Деталі

За даними Держстата, у січні-червні 2025 року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків зросла на 45,8% до минулого року — до 2,86 млн кв. м. Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках збільшилася на 51,5% і становила 33 тис.

За інформацією Держстата, найбільше нового житла в першому півріччі заявлено в Київській області: загальна площа нового будівництва житла становила 904,9 тис. кв. м (15,5 тис. квартир), що у 2,3 раза перевищує показник першої половини минулого року.

Значні обсяги нового житла в зазначений звітний період задекларовано:

у Львівській області — 540,7 тис. кв. м (6,9 тис. квартир), що на 65% більше за показники першого півріччя 2024 року;

в Івано-Франківській — 234,6 тис. кв. м (+8%, 3,8 тис. квартир);

Закарпатській — 159,3 тис. кв. м (+11%, 2,4 тис. квартир);

Полтавській — 146,9 тис. кв. м (1,8 тис. квартир);

Вінницькій — 130,9 тис. кв. м («мінус» 38,7%, 2,9 тис. квартир);

Волинській — 115,2 тис. кв. м (+17,7%, 2,5 тис. квартир).

Крім того, у Києві в січні-червні 2025 року загальна площа нового будівництва житла становила 367,2 тис. кв. м (4,2 тис. квартир), що в 1,9 раза більше за показник минулого року.

