12:49 • 2894 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 9416 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 17500 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 12879 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 13015 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 22026 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 14278 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 42505 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 42890 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33040 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Обсяги нового будівництва житла виросли на 45%: де будують найбільше

Київ • УНН

 • 146 перегляди

За січень-червень 2025 року загальна площа нового житлового будівництва збільшилася на 45%, досягнувши 2,86 млн кв. м. Найбільші обсяги задекларовано в Київській (904,9 тис. кв. м) та Львівській (540,7 тис. кв. м) областях, а також у Києві (367,2 тис. кв. м).

Обсяги нового будівництва житла виросли на 45%: де будують найбільше

Загальна площа житлових будинків, на які було видано дозволи на виконання будівельних робіт, за підсумками січня-червня 2025 року збільшилася на 45%. Про це повідомила Державна служба статистики, пише УНН.

Деталі

За даними Держстата, у січні-червні 2025 року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків зросла на 45,8% до минулого року — до 2,86 млн кв. м. Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках збільшилася на 51,5% і становила 33 тис.

За інформацією Держстата, найбільше нового житла в першому півріччі заявлено в Київській області: загальна площа нового будівництва житла становила 904,9 тис. кв. м (15,5 тис. квартир), що у 2,3 раза перевищує показник першої половини минулого року.

Значні обсяги нового житла в зазначений звітний період задекларовано:

  • у Львівській області — 540,7 тис. кв. м (6,9 тис. квартир), що на 65% більше за показники першого півріччя 2024 року;
    • в Івано-Франківській — 234,6 тис. кв. м (+8%, 3,8 тис. квартир);
      • Закарпатській — 159,3 тис. кв. м (+11%, 2,4 тис. квартир);
        • Полтавській — 146,9 тис. кв. м (1,8 тис. квартир);
          •  Вінницькій — 130,9 тис. кв. м («мінус» 38,7%, 2,9 тис. квартир);
            • Волинській — 115,2 тис. кв. м (+17,7%, 2,5 тис. квартир).

              Крім того, у Києві в січні-червні 2025 року загальна площа нового будівництва житла становила 367,2 тис. кв. м (4,2 тис. квартир), що в 1,9 раза більше за показник минулого року.

              Павло Зінченко

