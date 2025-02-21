Новое соглашение о недрах между США и Украиной: последние детали переговоров

ukenru
Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
12:05 • 81327 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
11:50 • 104169 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
10:57 • 105451 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 106251 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 103200 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 118248 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 103064 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED
21 февраля, 08:35 • 50033 просмотра

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля
21 февраля, 04:30 • 116204 просмотра

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом
20 февраля, 17:54 • 135606 просмотра

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 147335 просмотра
Стивен Кинг вернулся в X и сделал громкие заявления о Трампе и Маске

Стивен Кинг вернулся в X и сделал громкие заявления о Трампе и Маске

21 февраля, 07:32 • 110339 просмотра
В ISW объяснили как рф искажает позицию Китая по войне в Украине

В ISW объяснили как рф искажает позицию Китая по войне в Украине

21 февраля, 07:53 • 113236 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 117275 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

11:06 • 101085 просмотра
публикации
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

14:07 • 56556 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 117275 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 118245 просмотра
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

20 февраля, 13:25 • 220116 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

20 февраля, 09:23 • 199302 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

16:09 • 9717 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

11:06 • 101085 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 147335 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 122542 просмотра
Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

20 февраля, 15:26 • 122534 просмотра
Актуальное
Новое соглашение о недрах между США и Украиной: последние детали переговоров

Новое соглашение о недрах между США и Украиной: последние детали переговоров

Киев  •  УНН

 • 4688 просмотра

Read in English

Украина направила США новый проект соглашения о преференциальном доступе к критическим ресурсам. Советник США по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил о подписании соглашения «в очень короткий срок».

Несмотря на напряженность между Зеленским и Трампом, переговоры о возможном соглашении о предоставлении США преференциального доступа к критически важным ресурсам Украины на рассмотрении, и по данным разных источников - уже на стадии завершения. 

Передает УНН со ссылкой на AFP и Associated Press.

Детали

Соглашение о ресурсах между США и Украиной остается на рассмотрении. 

Происходит постоянный обмен проектами, вчера мы прислали очередной

- сообщил источник AFP в Киеве

Отмечается, что именно сейчас Украина ждет официального ответа США.

Советник США по национальной безопасности Майкл Уолтц вечером 21 февраля заявил, что Украина подпишет соглашение о минеральных ресурсах с США "в очень короткий срок".

Смотрите, вот итог: президент Зеленский собирается подписать это соглашение, и вы увидите это в очень краткосрочной перспективе, и это хорошо для Украины

- сказал Уолтц на Конференции консервативных политических действий (CPAC) близ столицы Вашингтона, округ Колумбия.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложения США по  полезным ископаемым в начале этой недели.

Публичная коммуникация между украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом быстро изменилась

Советник президента США Майк Волтц заявил о рразочаровании Трампа отказом Зеленского подписать соглашение по редкоземелью. 

Майкл Волц заявил о возможности урегулирования отношений между Трампом и Зеленским, несмотря на недавнюю критику

Администрация Трампа передала Украине "улучшенную" версию соглашения о полезных ископаемых после отказа Зеленского от первого предложения. Предыдущая версия предусматривала передачу США 50% будущих минеральных ресурсов Украины.

Представители США и Украины провели долговременные переговоры по соглашению о полезных ископаемых. Издание Ахіоѕ отметило, что переговоры по   полезным ископаемым в "решающем моменте".

Советник президента США Майк Уолтц 21 февраля сообщил о предстоящем подписании соглашения по украинским полезным ископаемым.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономикаполитика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы