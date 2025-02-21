Новое соглашение о недрах между США и Украиной: последние детали переговоров

Несмотря на напряженность между Зеленским и Трампом, переговоры о возможном соглашении о предоставлении США преференциального доступа к критически важным ресурсам Украины на рассмотрении, и по данным разных источников - уже на стадии завершения.

Передает УНН со ссылкой на AFP и Associated Press.

Детали

Соглашение о ресурсах между США и Украиной остается на рассмотрении.

Отмечается, что именно сейчас Украина ждет официального ответа США.

Советник США по национальной безопасности Майкл Уолтц вечером 21 февраля заявил, что Украина подпишет соглашение о минеральных ресурсах с США "в очень короткий срок".

Смотрите, вот итог: президент Зеленский собирается подписать это соглашение, и вы увидите это в очень краткосрочной перспективе, и это хорошо для Украины