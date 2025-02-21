Новое соглашение о недрах между США и Украиной: последние детали переговоров
Киев • УНН
Украина направила США новый проект соглашения о преференциальном доступе к критическим ресурсам. Советник США по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил о подписании соглашения «в очень короткий срок».
Несмотря на напряженность между Зеленским и Трампом, переговоры о возможном соглашении о предоставлении США преференциального доступа к критически важным ресурсам Украины на рассмотрении, и по данным разных источников - уже на стадии завершения.
Передает УНН со ссылкой на AFP и Associated Press.
Детали
Соглашение о ресурсах между США и Украиной остается на рассмотрении.
Происходит постоянный обмен проектами, вчера мы прислали очередной
Отмечается, что именно сейчас Украина ждет официального ответа США.
Советник США по национальной безопасности Майкл Уолтц вечером 21 февраля заявил, что Украина подпишет соглашение о минеральных ресурсах с США "в очень короткий срок".
Смотрите, вот итог: президент Зеленский собирается подписать это соглашение, и вы увидите это в очень краткосрочной перспективе, и это хорошо для Украины
Напомним,
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