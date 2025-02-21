Нова угода про надра між США та Україною: останні деталі переговорів
Київ • УНН
Україна надіслала США новий проект угоди про преференційний доступ до природних ресурсів. Радник США з нацбезпеки Майкл Волц заявив про підписання угоди "в дуже короткий термін".
Незважаючи на напруженість між Зеленським і Трампом, переговори про можливу угоду про надання США преференційного доступу до критично важливих ресурсів України на розгляді, і за даними різних джерел - вже на стадії завершення.
Передає УНН із посиланням на AFP та Associated Press.
Деталі
Угода про ресурси між США та Україною залишається на розгляді.
Відбувається постійний обмін проектами, вчора ми надіслали черговий
Зазначається, що саме зараз Україна чекає на офіційну відповідь США.
Радник США з національної безпеки Майкл Волц у ввечері 21 лютого заявив, що Україна підпише угоду про мінеральні ресурси зі США "в дуже короткий термін".
Дивіться, ось підсумок: президент Зеленський збирається підписати цю угоду, і ви побачите це в дуже короткостроковій перспективі, і це добре для України
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