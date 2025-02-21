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05:23 • 8742 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121644 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182178 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146629 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138283 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117077 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107804 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102971 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141339 перегляди

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Нова угода про надра між США та Україною: останні деталі переговорів

Київ • УНН

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Україна надіслала США новий проект угоди про преференційний доступ до природних ресурсів. Радник США з нацбезпеки Майкл Волц заявив про підписання угоди "в дуже короткий термін".

Незважаючи на напруженість між Зеленським і Трампом, переговори про можливу угоду про надання США преференційного доступу до критично важливих ресурсів України на розгляді, і за даними різних джерел - вже на стадії завершення. 

Передає УНН із посиланням на AFP та Associated Press.

Деталі

Угода про ресурси між США та Україною залишається на розгляді. 

Відбувається постійний обмін проектами, вчора ми надіслали черговий

- повідомило джерело AFP в Києві.

Зазначається, що саме зараз Україна чекає на офіційну відповідь США.

Радник США з національної безпеки Майкл Волц у ввечері 21 лютого заявив, що Україна підпише угоду про мінеральні ресурси зі США "в дуже короткий термін".

Дивіться, ось підсумок: президент Зеленський збирається підписати цю угоду, і ви побачите це в дуже короткостроковій перспективі, і це добре для України

- сказав Волц на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Вашингтоні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозиції США щодо  корисних копалин на початку цього тижня.

Публічна комунікація між українським президентом Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом швидко змінилася

Радник президента США Майк Волтц заявив про розчарування Трампа відмовою Зеленського підписати угоду щодо рідкісноземів. 

Майкл Волц заявив про можливість врегулювання відносин між Трампом і Зеленським, незважаючи на недавню критику

Адміністрація Трампа передала Україні "покращену" версію угоди про корисні копалини після відмови Зеленського від першої пропозиції. Попередня версія передбачала передачу США 50% майбутніх мінеральних ресурсів України.

Представники США та України провели довготривалі переговори щодо угоди про корисні копалини. Видання Аxios зазначило, що перемовини стосовно   корисних копалин у "вирішальному моменті".

Радник президента США Майк Волтц 21 лютого повідомив про майбутнє підписання угоди щодо українських корисних копалин.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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