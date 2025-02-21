Нова угода про надра між США та Україною: останні деталі переговорів

Незважаючи на напруженість між Зеленським і Трампом, переговори про можливу угоду про надання США преференційного доступу до критично важливих ресурсів України на розгляді, і за даними різних джерел - вже на стадії завершення.

Передає УНН із посиланням на AFP та Associated Press.

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Угода про ресурси між США та Україною залишається на розгляді.

Зазначається, що саме зараз Україна чекає на офіційну відповідь США.

Радник США з національної безпеки Майкл Волц у ввечері 21 лютого заявив, що Україна підпише угоду про мінеральні ресурси зі США "в дуже короткий термін".

Дивіться, ось підсумок: президент Зеленський збирається підписати цю угоду, і ви побачите це в дуже короткостроковій перспективі, і це добре для України