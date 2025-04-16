Новые пакеты поддержки и контингент: Зеленский заслушал доклад Умерова

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова. В частности, речь шла о новых пакетах поддержки, а также деталях того, как может функционировать контингент безопасности партнеров в Украине. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Только что был доклад министра обороны Умерова о коммуникации и совместной работе с нашими партнерами в Европе: будут новые пакеты поддержки, также мы готовим новую архитектуру безопасности – все конкретные детали того, как может функционировать контингент безопасности партнеров в Украине. Мы со своей стороны все сделаем, чтобы политические решения – о контингенте – максимально быстро выполнялись именно тогда, когда для этого будет время - сказал Зеленский.

Он отметил, что также обсудил с дипломатами ближайшие встречи на следующих неделях.

Возможны встречи здесь, в Европе, работа с Америкой, а также отношения с другими государствами – со всеми государствами, которые достаточно сильны, чтобы реально повлиять на дипломатию. Во всех частях мира должно быть одинаково понятно, что причина этой войны только в россии. Именно там, в москве, в кремле сидит причина, почему до сих пор нет даже прекращения огня, не то что чего-то большего. Уже 36 дней предложения Америки полностью и безусловно прекратить удары в небе, на море и на земле. Украина сразу приняла это предложение более месяца назад. россия игнорирует его до сих пор и до сих пор не ощущает последствий, и именно в этом – ключевая проблема - добавил Президент.

Напомним

Президент Финляндии Александер Стубб провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности на фронте.