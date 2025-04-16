Нові пакети підтримки та контингент: Зеленський заслухав доповідь Умєрова
Київ • УНН
Зеленський повідомив про підготовку нової безпекової архітектури та нові пакети підтримки від партнерів. Він наголосив, що Україна готова до політичних рішень.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова. Зокрема, йшлося про про нові пакети підтримки, а також деталі того, як може функціонувати безпековий контингент партнерів в Україні. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Щойно була доповідь міністра оборони Умєрова про комунікацію та спільну роботу з нашими партнерами в Європі: будуть нові пакети підтримки, також ми готуємо нову безпекову архітектуру – усі конкретні деталі того, як може функціонувати безпековий контингент партнерів в Україні. Ми зі свого боку все зробимо, щоб політичні рішення – про контингент – максимально швидко виконувались саме тоді, коли для цього буде час
Він зазначив, що також обговорив з дипломатами найближчі зустрічі на наступних тижнях.
Можливі зустрічі тут, у Європі, роботу з Америкою, а також відносини з іншими державами – з усіма державами, які достатньо сильні, щоб реально вплинути на дипломатію. В усіх частинах світу має бути однаково зрозуміло, що причина цієї війни тільки в росії. Саме там, у москві, у кремлі сидить причина, чому досі немає навіть припинення вогню, не те що чогось більшого. Вже 36 днів пропозиції Америки повністю та безумовно припинити удари в небі, на морі та на землі. Україна одразу прийняла цю пропозицію більш ніж місяць тому. росія ігнорує її досі й досі не відчуває наслідків, і саме в цьому – ключова проблема
Нагадаємо
Президент Фінляндії Александер Стубб провів телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема на фронті.