Нові пакети підтримки та контингент: Зеленський заслухав доповідь Умєрова

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова. Зокрема, йшлося про про нові пакети підтримки, а також деталі того, як може функціонувати безпековий контингент партнерів в Україні. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Щойно була доповідь міністра оборони Умєрова про комунікацію та спільну роботу з нашими партнерами в Європі: будуть нові пакети підтримки, також ми готуємо нову безпекову архітектуру – усі конкретні деталі того, як може функціонувати безпековий контингент партнерів в Україні. Ми зі свого боку все зробимо, щоб політичні рішення – про контингент – максимально швидко виконувались саме тоді, коли для цього буде час - сказав Зеленський.

Він зазначив, що також обговорив з дипломатами найближчі зустрічі на наступних тижнях.

Можливі зустрічі тут, у Європі, роботу з Америкою, а також відносини з іншими державами – з усіма державами, які достатньо сильні, щоб реально вплинути на дипломатію. В усіх частинах світу має бути однаково зрозуміло, що причина цієї війни тільки в росії. Саме там, у москві, у кремлі сидить причина, чому досі немає навіть припинення вогню, не те що чогось більшого. Вже 36 днів пропозиції Америки повністю та безумовно припинити удари в небі, на морі та на землі. Україна одразу прийняла цю пропозицію більш ніж місяць тому. росія ігнорує її досі й досі не відчуває наслідків, і саме в цьому – ключова проблема - додав Президент.

Нагадаємо

Президент Фінляндії Александер Стубб провів телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема на фронті.