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"Никаких столкновений, я там был": Трамп опроверг конфликт между Рубио и Маском

Киев • УНН

 • 24880 просмотра

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения NYT о ссоре между госсекретарем Рубио и Илоном Маском во время заседания кабинета. По словам Трампа, оба "прекрасно ладят" и эффективно работают вместе.

"Никаких столкновений, я там был": Трамп опроверг конфликт между Рубио и Маском

В пятницу, 7 марта издание The New York Times (NYT) сообщало, что Госсекретарь США Марко Рубио и министр транспорта Шон Даффи поссорились с Илоном Маском. Это произошло во время заседания кабинета министров, на котором присутствовал президент США. Однако глава Белого дома Дональд Трамп опровергает этот конфликт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press (АП) и Rapid Response 47.

Детали

Отмечается, что общаясь с журналистами в Белом доме, президент США опроверг сообщение о том, что во время заседания кабинета министров в Белом доме между госсекретарем Марко Рубио и Илоном Маском произошел конфликт по поводу масштабных сокращений расходов правительства.

Никаких столкновений, я там был

- заявил Дональд Трамп.

АП пишет, что президент США сразу после заседания в четверг заявил, что поручил правительству работать с Маском - миллиардером, который курирует масштабные сокращения расходов кабинета Министерством эффективности правительства.

"Илон прекрасно ладит с Марком", - сказал Трамп в пятницу. "И они оба прекрасно справляются. Никаких столкновений".

Напоминаем

Вчера The New York Times писало, что во время заседания кабинета министров США Илон Маск вступил в конфликт с Марко Рубио и Шоном Даффи по поводу увольнений персонала. Рубио разозлился, так как Маск обвинил его в том, что он не сократил штат.

Трамп ограничил полномочия Маска в управлении правительством США - Politico07.03.25, 09:58 • 14182 просмотра

Вита Зеленецкая

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