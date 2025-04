"Жодних зіткнень, я там був": Трамп заперечує конфлікт між Рубіо та Маском

У п'ятницю, 07 березня видання The New York Times (NYT) писало, що Держсекретар США Марко Рубіо і міністр транспорту Шон Даффі посварилися з Ілоном Маском. Це відбулось під час засідання кабінету міністрів, де був присутній президент США. Однак глава Білого дому Дональд Трамп заперечує цей конфлікт. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press (АР) і Rapid Response 47.

Деталі

Зазначається, що спілкуючись із журналістами в Білому домі, президент США спростував повідомлення про те, що під час засідання кабінету міністрів у Білому домі між держсекретарем Марко Рубіо та Ілоном Маском стався конфлікт щодо масштабних скорочень видатків уряду.

Жодних зіткнень, я там був - заявив Дональд Трамп.

AP пише, що президент США одразу після засідання в четвер заявив, що доручив уряду працювати з Маском - мільярдером, який курирує масштабні скорочення витрат кабміну Департаментом ефективності уряду.

"Ілон чудово ладнає з Марком", - сказав Трамп у п'ятницю. "І вони обидва чудово справляються. Жодних сутичок".

Нагадаємо

Вчора The New York Times писало, що під час засідання кабміну США Ілон Маск вступив у конфлікт з Марко Рубіо та Шоном Даффі щодо звільнень персоналу. Рубіо розлютився, адже Маск звинуватив його в тому, що він не скоротив штат.

