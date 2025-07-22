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Нидерланды внесут значительный вклад в поставки Украине Patriot - министр обороны

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Нидерланды намерены внести существенный вклад в инициативу США по предоставлению Украине дополнительных систем противовоздушной обороны. Это подтвердил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, подчеркивая важность поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.

Нидерланды внесут значительный вклад в поставки Украине Patriot - министр обороны

Нидерланды намерены внести существенный вклад в инициативу США по предоставлению Украине дополнительных систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны этой страны Рубен Брекельманс, информирует УНН.

Детали

По его словам, российская кампания воздушного террора в последнее время ежедневно достигает новых уровней.

Цель России проста: поставить несгибаемых украинцев на колени. Мы не можем допустить, чтобы это произошло. Поэтому мы хотим внести существенный вклад в дополнительную противовоздушную оборону для Украины. Многое уже сделано, но нужно больше. Только продолжая неустанно и массированно поддерживать Украину и усиливая давление на Россию, мы можем заставить Россию сесть за стол переговоров

- отметил глава Минобороны Нидерландов.

Он подчеркнул, что сейчас продолжаются консультации с США и другими союзниками относительно американской инициативы поставки дополнительных систем вооружения, включая системы ПВО Patriot.

"Украина – это передовая линия безопасности от российской агрессии для всей Европы. Если Россия сможет прорваться, она сразу же будет представлять большую угрозу для остальной Европы и НАТО", - убежден Брекельманс.

Напомним

На 29-м заседании в формате "Рамштайн" партнеры объявили о ключевых решениях по укреплению оборонного потенциала Украины. США инициируют новый механизм совместно с НАТО для закупки европейскими странами американского вооружения, а Нидерланды выделяют 125 млн евро на обслуживание самолетов F-16.

Украинская сторона обсуждала с Келлогом оружие и системы Patriot – Сибига21.07.25, 22:44 • 1414 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
НАТО
MIM-104 Patriot
Европа
Нидерланды
Соединённые Штаты
Украина
F-16 Fighting Falcon
Tesla
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