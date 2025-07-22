Нідерланди зроблять значний внесок у постачання Україні Patriot - міністр оборони
Київ • УНН
Нідерланди мають намір зробити суттєвий внесок в ініціативу США щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Це підтвердив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, наголошуючи на важливості підтримки України у боротьбі проти російської агресії.
Нідерланди мають намір зробити суттєвий внесок в ініціативу США щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр оборони цієї країни Рубен Брекельманс, інформує УНН.
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За його словами, російська кампанія повітряного терору останнім часом щодня досягає нових рівнів.
Мета росії проста: поставити непохитних українців на коліна. Ми не можемо допустити, щоб це сталося. Тому ми хочемо зробити суттєвий внесок у додаткову протиповітряну оборону для України. Багато вже зроблено, але потрібно більше. Тільки продовжуючи невпинно та масовано підтримувати Україну та посилюючи тиск на росію, ми можемо змусити росію сісти за стіл переговорів
Він підкреслив, що нині тривають консультації зі США та іншими союзниками щодо американської ініціативи постачання додаткових систем озброєння, включаючи системи ППО Patriot.
"Україна – це передова лінія безпеки від російської агресії для всієї Європи. Якщо росія зможе прорватися, вона одразу ж становитиме більшу загрозу для решти Європи та НАТО", - переконаний Брекельманс.
Нагадаємо
На 29-му засіданні у форматі "Рамштайн" партнери оголосили про ключові рішення щодо зміцнення оборонного потенціалу України. США ініціюють новий механізм спільно з НАТО для закупівлі європейськими країнами американського озброєння, а Нідерланди виділяють 125 млн євро на обслуговування літаків F-16.
Українська сторона обговорювала з Келлогом зброю та системи Patriot – Сибіга21.07.25, 22:44 • 1444 перегляди