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Незаконно удерживали иностранца и требовали у него деньги: трем столичным правоохранителям грозит до 12 лет за решеткой

Незаконно удерживали иностранца и требовали у него деньги: трем столичным правоохранителям грозит до 12 лет за решеткой

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 10:23  •  6699 просмотра

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ГБР завершило досудебное расследование в отношении трех киевских правоохранителей, которые незаконно удерживали гражданина Швейцарии и украинца в течение 6 дней в марте 2022 года.

По результатам досудебного расследования ГБР будут судить  столичных правоохранителей, которые два года назад незаконно задержали гражданина Швейцарской Конфедерации и гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.

Детали 

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении руководителя подразделения одного из правоохранительных органов Киева и двух его подчиненных, которые в марте 2022 года незаконно лишили свободы украинца и гражданина Швейцарской Конфедерации.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

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Пострадавшие незаконно удерживались в подвале в течение 6 дней. Правоохранители требовали у них 10,4 тыс. долларов США за не привлечение к уголовной ответственности за незаконные действия с наркотиками.

Трое правоохранителей обвиняются в насильственном исчезновении, присвоении наркотических средств, совершенном по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением и вымогательстве совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 1 и ч. 2 ст. 146-1, ч. 2 ст. 308, ч. 4 ст. 189 УК Украины)

- резюмировали в ГБР.

Обвиняемые уже уволены из правоохранительных органов. В ведомстве отметили, что экс-правоохранителям грозит самое тяжелое наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Дополнение

В бюро рассказали, что фигуранты незаконно задержали мужчин и поместили их в комнату для задержанных правоохранительного органа без надлежащего документального оформления.

Они также якобы нашли у них наркотические вещества, но этот факт также не был оформлен документально.

В конце концов обвиняемые дали иностранцу телефон, чтобы он позвонил к родным и попросил у них деньги за "освобождение".

Во время одного из таких звонков иностранец позвонил своему товарищу, который является работником полиции Швейцарии. Тот смог связаться с украинскими правоохранительными органами, которые освободили иностранца.

Напомним

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении преступной группы, которая переправляла через границу мужчин призывного возраста. Фигуранты были разоблачены во взаимодействии с СБУ и Нацполицией.

Обвинительный акт направлен в суд, - санкция статьи предусматривает лишение свободы до 9 лет.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
Незаконно утримували іноземця та вимагали у нього гроші: трьом столичним правоохоронцям загрожує до 12 років за ґратами
Illegally detained a foreigner and extorted money from him: three Kyiv law enforcement officers face up to 12 years in prison
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