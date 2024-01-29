Незаконно утримували іноземця та вимагали у нього гроші: трьом столичним правоохоронцям загрожує до 12 років за ґратами

За результатами досудового розслідування ДБР судитимуть столичних правоохоронців, які два роки тому незаконно затримали громадянина Швейцарської Конфедерації та громадянина України. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо керівника підрозділу одного з правоохоронних органів Києва та двох його підлеглих, які у березні 2022 року незаконно позбавили волі українця та громадянина Швейцарської Конфедерації.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

На Одещині судитимуть правоохоронців, які покривали наркоторговців

Постраждалі незаконно утримувалися в підвалі протягом 6 днів. Правоохоронці вимагали у них 10,4 тис. доларів США за не притягнення до кримінальної відповідальності за незаконні дії з наркотиками.

Троє правоохоронців обвинувачуються у насильницькому зникненні, привласненні наркотичних засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем та вимаганні вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах військового стану (ч. 1 та ч. 2 ст. 146-1, ч. 2 ст. 308, ч. 4 ст. 189 КК України) - резюмували в ДБР.

Обвинувачені вже звільнені з правоохоронних органів. У відомстві зауважили, що експравоохоронцям загрожує найтяжче покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Доповнення

В бюро розповіли, що фігуранти незаконно затримали чоловіків та помістили їх у кімнату для затриманих правоохоронного органу без належного документального оформлення.

Вони також нібито знайшли у них наркотичні речовини, але цей факт також не був оформлено документально.

Зрештою обвинувачені дали іноземцю телефон аби він зателефонував до рідних та попросив у них гроші за "звільнення".

Під час одного з таких дзвінків іноземець зателефонував до свого товариша, який є працівником поліції Швейцарії. Той зміг зв’язатися з українськими правоохоронними органами, які звільнили іноземця.

Нагадаємо

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо злочинної групи, яка переправляла через кордон чоловіків призовного віку. Фігуранти були викриті у взаємодії з СБУ та Нацполіцією.

Обвинувальний акт скеровано до суду, - санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.