Допомагали перетнути кордон, оминаючи прикордонників: ДБР скерувало до суду обвинувачення щодо злочинців, які переправляли чоловіків до Словаччини
Київ • УНН
ДБР скерувало у суд обвинувачення групі осіб у незаконному переправленні осіб призовного віку до Словаччини; суд розгляне справу з можливим 9-річним терміном ув'язнення.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо злочинної групи, яка переправляла через кордон чоловіків призовного віку. Фігуранти були викриті у взаємодії з СБУ та Нацполіцією. Обвинувальний акт скеровано до суду, - санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.
Про це пише УНН із посиланням на Державне бюро розслідувань.
Деталі
Згідно з інформацією слідства, фігуранти підшуковували чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Словаччини, обіцяючи за 5,5 тис. доларів США допомогти перетнути кордон в обхід пунктів пропуску, оминаючи наряди прикордонників.
Членів групи організованої злочинної групи було затримано у квітні 2023 року, під час спроби переправити до Словаччини двох чоловіків поблизу Ужгорода.
Наразі чотири учасники групи обвинувачуються у незаконному переправленні через кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.
Нагадаємо
Під час моніторингу українсько-румунської ділянки кордону прикордонники відділення "Великий Бичків" Мукачівського загону витягли з річки Тиса напівпритомного 26-річного айтівця, мешканця Сум. З пояснень врятованого чоловіка, стало відомо, що на відчайдушний крок його спонукало оголошення у телеграм каналі про "легальний" перетин кордону.
Також УНН повідомляв, що одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, затримали за спробу хабаря у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.