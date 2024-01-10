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Допомагали перетнути кордон, оминаючи прикордонників: ДБР скерувало до суду обвинувачення щодо злочинців, які переправляли чоловіків до Словаччини

Допомагали перетнути кордон, оминаючи прикордонників: ДБР скерувало до суду обвинувачення щодо злочинців, які переправляли чоловіків до Словаччини

Київ • УНН

 • 19293 перегляди

ДБР скерувало у суд обвинувачення групі осіб у незаконному переправленні осіб призовного віку до Словаччини; суд розгляне справу з можливим 9-річним терміном ув'язнення.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо злочинної групи, яка переправляла через кордон чоловіків призовного віку. Фігуранти були викриті у взаємодії з СБУ та Нацполіцією. Обвинувальний акт скеровано до суду, - санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.

Про це пише УНН із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі

Згідно з інформацією слідства, фігуранти підшуковували чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Словаччини, обіцяючи за 5,5 тис. доларів США допомогти перетнути кордон в обхід пунктів пропуску, оминаючи наряди прикордонників.

Членів групи організованої злочинної групи було затримано у квітні 2023 року, під час спроби переправити до Словаччини двох чоловіків поблизу Ужгорода.

Наразі чотири учасники групи обвинувачуються у незаконному переправленні через кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Нагадаємо

Під час моніторингу українсько-румунської ділянки кордону прикордонники відділення "Великий Бичків" Мукачівського загону витягли з річки Тиса напівпритомного 26-річного айтівця, мешканця Сум. З пояснень врятованого чоловіка, стало відомо, що на відчайдушний крок його спонукало оголошення у телеграм каналі про "легальний" перетин кордону.

Також УНН повідомляв, що одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, затримали за спробу хабаря у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.

Ігор Тележніков

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