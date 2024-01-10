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Помогали пересечь границу, минуя пограничников: ГБР направило в суд обвинение в отношении преступников, которые переправляли мужчин в Словакию

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 13:40  •  9574 просмотра

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ГБР направило в суд обвинение группе лиц в незаконной переправке лиц призывного возраста в Словакию; суд рассмотрит дело с возможным 9-летним сроком заключения.

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении преступной группы, которая переправляла через границу мужчин призывного возраста. Фигуранты были разоблачены во взаимодействии с СБУ и Нацполицией. Обвинительный акт направлен в суд, - санкция статьи предусматривает лишение свободы до 9 лет.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

Согласно информации следствия, фигуранты подыскивали мужчин, которые хотели незаконно попасть в Словакию, обещая за 5,5 тыс. долларов США помочь пересечь границу в обход пунктов пропуска, минуя наряды пограничников.

Члены организованной преступной группы были задержаны в апреле 2023 года при попытке переправить в Словакию двух мужчин вблизи Ужгорода.

Сейчас четыре участника группы обвиняются в незаконном переправлении через границу (часть 3 ст. 332 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Напомним,

Во время мониторинга украинско-румынского участка границы пограничники отделения "Великий Бычков" Мукачевского отряда вытащили из реки Тиса полубессознательного 26-летнего айтишника, жителя Сум. Из объяснений спасенного мужчины, стало известно, что на отчаянный шаг его побудило объявление в телеграмм канале о "легальном" пересечении границы.

Также УНН сообщал, что одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, задержали за попытку взятки в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Допомагали перетнути кордон, оминаючи прикордонників: ДБР скерувало до суду обвинувачення щодо злочинців, які переправляли чоловіків до Словаччини
They helped them cross the border, bypassing border guards: SBI submits to court charges against criminals who smuggled men to Slovakia
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