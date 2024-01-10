Помогали пересечь границу, минуя пограничников: ГБР направило в суд обвинение в отношении преступников, которые переправляли мужчин в Словакию
Киев • УНН
ГБР направило в суд обвинение группе лиц в незаконной переправке лиц призывного возраста в Словакию; суд рассмотрит дело с возможным 9-летним сроком заключения.
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении преступной группы, которая переправляла через границу мужчин призывного возраста. Фигуранты были разоблачены во взаимодействии с СБУ и Нацполицией. Обвинительный акт направлен в суд, - санкция статьи предусматривает лишение свободы до 9 лет.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Детали
Согласно информации следствия, фигуранты подыскивали мужчин, которые хотели незаконно попасть в Словакию, обещая за 5,5 тыс. долларов США помочь пересечь границу в обход пунктов пропуска, минуя наряды пограничников.
Члены организованной преступной группы были задержаны в апреле 2023 года при попытке переправить в Словакию двух мужчин вблизи Ужгорода.
Сейчас четыре участника группы обвиняются в незаконном переправлении через границу (часть 3 ст. 332 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
Напомним,
Во время мониторинга украинско-румынского участка границы пограничники отделения "Великий Бычков" Мукачевского отряда вытащили из реки Тиса полубессознательного 26-летнего айтишника, жителя Сум. Из объяснений спасенного мужчины, стало известно, что на отчаянный шаг его побудило объявление в телеграмм канале о "легальном" пересечении границы.
Также УНН сообщал, что одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, задержали за попытку взятки в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.
Помогали пересечь границу, минуя пограничников: ГБР направило в суд обвинение в отношении преступников, которые переправляли мужчин в Словакию
ГБР направило в суд обвинение группе лиц в незаконной переправке лиц призывного возраста в Словакию; суд рассмотрит дело с возможным 9-летним сроком заключения.
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