В Одесской области будут судить правоохранителей, которые покрывали наркоторговцев

В Одесской области будут судить трех правоохранителей, которые выслеживали торговцев наркотиками и забирали у них деньги, не регистрируя уголовные производства. Об этом со ссылкой на Государственное бюро расследования, передает УНН.

Детали

Как выяснили следователи ГБР, незаконную схему заработка организовали трое действующих и один бывший милиционер.

На Львовщине ГБР задержало таможенника, который брал взятки за оформление грузов под "гуманитарку"

Фигуранты привлекли к схеме руководителя одного из одесских почтовых отделений и получали от него информацию о клиентах, которые могут получать в отправлениях наркотики.

После получения посылки гражданина на выходе уже ждали правоохранители.

Угрожая привлечением к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических веществ, "дельцы в погонах" требовали с задержанных деньги. "Решение вопроса" стоило до 10 тысяч долларов США.

Сейчас следствием установлено пять эпизодов вымогательства и кражи денег у граждан. Трое правоохранителей и руководитель почтового отделения обвиняются в краже, вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 2, ч. 3 ст. 146, ч. 2, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 368 УК Украины) - резюмировали в ГБР.

Кроме того, экс-правоохранитель, который участвовал в преступлении, сейчас объявлен в международный розыск. Материалы по нему выделены в отдельное уголовное производство.

Мужчинам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 12 лет.

Дополнение

Отмечается, что в некоторых случаях жертвами фигурантов были люди, которые получали в посылках не наркотики, а обычные электронные сигареты. Однако правоохранители угрожали им тем, что все равно смогут привлечь их к ответственности за распространение наркотиков.

В Одесской области правоохранители конфисковали электронные сигареты на более 10 миллионов гривен

Иногда правоохранители вели человека с посылкой в его дом, где проводили незаконный обыск и кроме взятки забирали найденные деньги. Так в одном из эпизодов, кроме "откупных" в 10 тысяч долларов США, они похитили у мужчины еще и почти 100 тысяч долларов США.

Напомним,

В Запорожье ГБР разоблачило схему, по которой руководитель ТЦК и его сообщники позволили более 300 мужчинам уклониться от мобилизации с помощью поддельных медицинских документов, взимая за это 2-3 тысячи долларов с каждого.