В Одесской области правоохранители конфисковали электронные сигареты на более 10 миллионов гривен
Киев • УНН
В Одесской области правоохранители изъяли более 11 тысяч электронных сигарет общей стоимостью более 10 миллионов гривен.
В Одесской области правоохранители пресекли незаконную продажу электронных сигарет и аксессуаров. В результате проведенных обысков работники Бюро изъяли товар стоимостью 10,3 млн грн. Об этом со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности сообщает УНН.
Детали
Сотрудники Теруправления установили, что в апреле 2022 года одессит создал Телеграмм-канал, через который продавал электронные сигареты и комплектующие к ним. Продукцию хранил в арендованном помещении, которое обустроил под склад.
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Доставку сигарет фигурант осуществлял по всей Украине одной из почтовых служб.
Во время обысков детективы изъяли более 11 тысяч электронных сигарет, оборудование для изготовления жидкости, системы нагрева, а также алкогольные напитки без марок акцизного налога, более 5 тыс. емкостей (объемом 10 мл и 30 мл) с табачной жидкостью, наклейки для них, мобильные телефоны, ноутбуки, картонные упаковки для готовой продукции
Дополнение
Отмечается, что досудебное расследование осуществляют детективы ТУ БЭБ в Одесской области в сотрудничестве с оперативниками Одесского пограничного отряда. Процессуальное руководство - Одесская областная прокуратура. Следствие продолжается.
Напомним
Правоохранители изъяли из незаконного оборота партию сигарет в Одесской области. По результатам проверки выявлено и изъято более 302 тыс. пачек сигарет российского производства стоимостью более 6 млн грн
На Одесчине правоохранители конфисковали электронные сигареты на более чем 10 миллионов гривен
В Одесской области правоохранители конфисковали электронные сигареты на более 10 миллионов гривен
В Одесской области правоохранители изъяли более 11 тысяч электронных сигарет общей стоимостью более 10 миллионов гривен.
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