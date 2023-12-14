В Одесской области правоохранители конфисковали электронные сигареты на более 10 миллионов гривен

В Одесской области правоохранители пресекли незаконную продажу электронных сигарет и аксессуаров. В результате проведенных обысков работники Бюро изъяли товар стоимостью 10,3 млн грн. Об этом со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности сообщает УНН.

Детали

Сотрудники Теруправления установили, что в апреле 2022 года одессит создал Телеграмм-канал, через который продавал электронные сигареты и комплектующие к ним. Продукцию хранил в арендованном помещении, которое обустроил под склад.

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Доставку сигарет фигурант осуществлял по всей Украине одной из почтовых служб.

Во время обысков детективы изъяли более 11 тысяч электронных сигарет, оборудование для изготовления жидкости, системы нагрева, а также алкогольные напитки без марок акцизного налога, более 5 тыс. емкостей (объемом 10 мл и 30 мл) с табачной жидкостью, наклейки для них, мобильные телефоны, ноутбуки, картонные упаковки для готовой продукции - резюмировали в ведомстве.

Дополнение

Отмечается, что досудебное расследование осуществляют детективы ТУ БЭБ в Одесской области в сотрудничестве с оперативниками Одесского пограничного отряда. Процессуальное руководство - Одесская областная прокуратура. Следствие продолжается.

Напомним

Правоохранители изъяли из незаконного оборота партию сигарет в Одесской области. По результатам проверки выявлено и изъято более 302 тыс. пачек сигарет российского производства стоимостью более 6 млн грн

На Одесчине правоохранители конфисковали электронные сигареты на более чем 10 миллионов гривен