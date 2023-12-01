На Львовщине ГБР задержало таможенника, который брал взятки за оформление грузов под "гуманитарку"
Киев • УНН
На взятке за ускоренное оформление товаров как гуманитарной помощи был задержан чиновник Львовской таможни, которого задержали после того, как ГБР задокументировало факт коррупции по жалобе.
Сотрудника Львовской таможни, который оформлял грузы под видом гуманитарной помощи, задержали за систематическое получение взяток. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.
Детали
Задержанный требовал от коммерсантов деньги за организацию "ускоренной" процедуры оформления грузов - под видом гуманитарной помощи.
В частности, в мае текущего года он сообщил представителю коммерческой структуры о возможности содействия в быстром оформлении товаров под видом "гуманитарной помощи" без уплаты обязательных таможенных платежей.
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В ведомстве рассказали, что получили жалобу от одного из коммерсантов, который не согласился давать взятку. Следователи Бюро, в рамках начатого уголовного производства, задокументировали несколько встреч в ходе которых чиновник разъяснял бизнесмену механизм уклонения от уплаты таможенных платежей.
Работники ГБР задержали злоумышленника после получения очередной взятки в сумме 16,3 тыс. долларов США. Ему сообщено о подозрении по ч. ч. 3, 4 ст. 368 УК Украины (просьба должностным лицом предоставить неправомерную выгоду и получение должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере)
Дополнение
Согласно данным следствия, только в августе текущего года таможенник получил 22 тыс. долларов США за беспрепятственный пропуск товаров под видом гуманитарной помощи на территорию Украины без уплаты обязательных таможенных платежей.
Отмечается, что размер взятки таможенник определял в "плавающих" процентах от общей стоимости груза.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и принимаются меры для установления других возможных соучастников сделки. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.
Напомним
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На Львовщине ГБР задержало таможенника, который брал взятки за оформление грузов под "гуманитарку"
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