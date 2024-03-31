Нетаньяху прооперируют под общим наркозом, пост премьера Израиля временно займет министр юстиции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет прооперирован по поводу грыжи, сообщает пресс-служба главы правительства страны; операция проводится под общим наркозом. На посту премьер-министра Нетаньяху заменит министр юстиции Ярив Левин, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен прооперироваться в воскресенье вечером. В канцелярии Нетаньяху заявили, что во время планового обычного осмотра, у премьера была обнаружена грыжа. Речь идет о том, что премьер-министр будет находиться под полным наркозом и без сознания во время операции.

Согласно информации, операция проводится под общим наркозом. Министр юстиции Ярив Левин займет должность главы правительства. Заседание военного кабинета Израиля было назначено на вечер воскресенья.

Пока Нетаньяху будет прооперирован, ожидается, что тысячи израильтян выйдут на митинги, чтобы выразить свое разочарование его правительством и призвать его уйти в отставку.

В 2013 году 74-летний Нетаньяху перенес операцию по удалению грыжи, а в прошлом году ему установили кардиостимулятор, напоминает CNN.

Напомним

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху отменил запланированную поездку израильской делегации в Вашингтон, о которой президент Джо Байден лично просил неделю назад, после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию с призывом к прекращению огня в Газе.

Международный суд ООН 28 марта выдал новые временные меры в отношении Израиля, поскольку гуманитарная ситуация в осажденной бомбами Газе продолжает ухудшаться. По решению суда Израиль должен принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственной поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

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