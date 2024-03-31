Нетаньяху прооперируют под общим наркозом, пост премьера Израиля временно займет министр юстиции

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  188554 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  166162 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  168235 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  345415 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  138385 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  135469 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154183 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143330 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145462 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153491 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Нетаньяху прооперируют под общим наркозом, пост премьера Израиля временно займет министр юстиции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет прооперирован по поводу грыжи под общим наркозом, а министр юстиции Ярив Левин будет временно исполнять обязанности премьер-министра во время операции.

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Нетаньяху прооперируют под общим наркозом, пост премьера Израиля временно займет министр юстиции

Вторая годовщина освобождения Бучи: полиция установила личности более тысячи преступников, а также более 100 военных преступников

Вторая годовщина освобождения Бучи: Полиция идентифицировала более 1000 российских преступников и более 100 военных преступников, причастных к оккупации.

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Вторая годовщина освобождения Бучи: полиция установила личности более тысячи преступников, а также более 100 военных преступников

Новая волна насилия в Эквадоре: по меньшей мере восемь человек погибли на территории, где действует чрезвычайное положение

По меньшей мере восемь человек погибли и еще восемь получили ранения в результате вооруженного нападения в портовом городе Гуаякиль, Эквадор.

Новости Мира •   •  14562 просмотра
Новая волна насилия в Эквадоре: по меньшей мере восемь человек погибли на территории, где действует чрезвычайное положение

Кличко предупреждает в интервью Bild, что Киев остается целью путина

Киевский городской голова Виталий Кличко предупреждает, что Киев остается мишенью Путина, и город лучше, чем два года назад, подготовлен к возможным новым атакам российских вооруженных сил.

Война •   •  22789 просмотра
Кличко предупреждает в интервью Bild, что Киев остается целью путина

Качество воздуха существенно ухудшится в ближайшие дни

Пыль из пустыни Сахара повлечет значительное ухудшение качества воздуха по всей территории Украины: небо станет намного темнее, а температура воздуха поднимется до +25°C, за исключением кратковременного похолодания 3-4 апреля.

Общество •   •  18383 просмотра
Качество воздуха существенно ухудшится в ближайшие дни

За март на Авдеевском направлении вс рф потеряли 30 единиц техники и 1300 человек личного состава - пресс-офицер 47 ОМБР

В марте российские вооруженные силы понесли значительные потери - около 1300 человек личного состава и 30 единиц техники на Авдеевском направлении, сообщил пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Война •   •  23506 просмотра
За март на Авдеевском направлении вс рф потеряли 30 единиц техники и 1300 человек личного состава - пресс-офицер 47 ОМБР

Харьков под обстрелом российских захватчиков: в городе громкие взрывы

Российские оккупанты снова атаковали Харьков, - в городе громкие взрывы. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

Война •   •  25684 просмотра
Харьков под обстрелом российских захватчиков: в городе громкие взрывы

Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном - Минобороны Азербайджана

Азербайджан обвиняет Армению в сосредоточении войск, бронетехники и артиллерии вблизи границы, эскалации напряженности и агрессивной риторике. Армения обвиняет Азербайджан в попытках спровоцировать новую широкомасштабную войну.

Новости Мира •   •  23287 просмотра
Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном - Минобороны Азербайджана

Для более 11 тыс внутренне перемещенных лиц, Буча стала вторым домом - городской голова Бучи

Буча стала вторым домом для более 11 000 внутренне перемещенных граждан, приехавших с востока и юга страны. Город активно восстанавливается. Мэр города напомнил о 509 жертвах российской оккупации со следами пыток и пулевых ранений, - сегодня в Буче вспоминают о жертвах российской агрессии.

Общество •   •  26342 просмотра
Для более 11 тыс внутренне перемещенных лиц, Буча стала вторым домом - городской голова Бучи

Два года деоккупации Киевской области: президент Зеленский в Буче почтил память украинцев, убитых российскими захватчиками

Президент Зеленский почтил память более 1400 украинских гражданских лиц, в том числе 37 детей, убитых российскими оккупантами во время 33-дневной оккупации Бучи в Киевской области два года назад.

Общество •   •  30270 просмотра
Два года деоккупации Киевской области: президент Зеленский в Буче почтил память украинцев, убитых российскими захватчиками