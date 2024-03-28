Израиль использует голод, как оружие войны в секторе Газа - представитель ООН по правам человека Фолькер Тюрк

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Представитель ООН по правам человека Волкер Тюрк обвиняет Израиль в использовании голода как оружия войны в Газе, приводя в своем докладе статистические доказательства искусственного голода.
Калифорнийский город Сакраменто в США объявил себя приютом для трансгендерных людей
Город Сакраменто принял резолюцию, гарантирующую, что городские ресурсы не будут использоваться для выполнения законов, ограничивающих доступ к гендерно-подтверждающей помощи.
Кыргызстан предупредил граждан о вербовке террористов через сайты знакомств и соцсети
Граждан Кыргызстана, в том числе несовершеннолетних детей, вербуют через социальные сети и сайты знакомств для совершения террористических актов в россии, сообщает Министерство труда Кыргызстана.
В Украину приехала председатель Национальной ассамблеи Франции
Президент Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве прибыла в Киев с делегацией, чтобы подтвердить поддержку украинского народа.
Заместитель министра обороны обсудил с делегацией Европарламента потребности ВСУ в артиллерии и ПВО
Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир встретился с делегацией Европарламента и обсудил насущные оборонные потребности Украины, включая системы противовоздушной обороны, ракеты большой дальности, артиллерию и боеприпасы, а также поблагодарил ЕС за поддержку в условиях российской агрессии.
Первые 300 грузовиков: начались поставки продуктов питания для ВСУ по контрактам, которые заключил ДОТ
На этой неделе были доставлены первые 300 грузовиков с продовольствием для Вооруженных Сил Украины по контрактам, подписанным "Государственным оператором тыла" на второй квартал 2024 года.
"Переговоры продолжались более 6 часов": Сольский провел "сложный" разговор с Польшей и ЕС по разблокированию границы
После 6-часовых "тяжелых" переговоров между Украиной, Польшей и ЕС, а также профильными ассоциациями, были обсуждены общие подходы к решению кризиса, связанного с блокированием Польшей трех пунктов пересечения границы, что привело к задержке около 370 грузовиков.
россияне снова атаковали Берислав с дронов: из-за сброса взрывчатки еще двое пострадавших
Российские войска атаковали Берислав с помощью беспилотников, ранив двух человек, которых госпитализировали с осколочными ранениями, сотрясением мозга и другими травмами.
В Госдепе США назвали "категорически ложными" заявления россии о причастности Украины и Запада к стрельбе в "Крокусе"
россия безосновательно обвинила Украину и Запад в причастности к теракту в российском торговом центре "Крокус", использовав трагедию для оправдания своей незаконной войны против Украины, заявил представитель Госдепа США.
Посол рф в Польше временно выехал из страны после инцидента с ракетой
Посол россии в Польше Сергей Андреев временно покинул страну с 26 марта по 4 апреля после инцидента с российской ракетой, которая нарушила польское воздушное пространство.