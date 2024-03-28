Израиль использует голод, как оружие войны в секторе Газа - представитель ООН по правам человека Фолькер Тюрк

В своем отчете отчете чиновник ООН предложил статистические доказательства того, что гуманитарная катастрофа в Газе превращается в искусственный голод. Об этом передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк (Volker Türk) заявил в интервью BBC, что Израиль несет значительную вину, поскольку зафиксировано, что в качестве оружия в войне против ХАМАС в Газе, используется голод. По словам чиновника ООН, если намерение будет доказано, это будет равнозначно военному преступлению.

В своем интервью из Женевы Фолькер Тюрк отметил, что осуждает нападения ХАМАС на израильских гражданских и солдат 7 октября, включая убийства, изнасилования и захват заложников. Но он также сказал, что ни одна сторона в войне не должна уклоняться от ответственности за свои действия.

Сейчас он подтверждает появление доказательств того, что Израиль замедляет или прекращает доставку помощи в Газу.

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Дополнение

Министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер и советник по национальной безопасности Зачи Ханегби должны были вылететь в США в понедельник, чтобы продемонстрировать альтернативы запланированному наземному наступлению в Рафахе.

Директор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Кирби заявил, что нет признаков того, что "израильтяне немедленно готовятся провести наземную операцию в Рафахе" или что это может произойти в ближайшие дни.

"Похоже, что они еще далеки от входа в Рафах", - сказал Кирби.

В то время, по словам премьер-министра Израиля Нетаньяху, израильская армия уже разработала планы доставки мирных жителей в безопасное место.

Между тем, дипломатическая миссия Израиля в Организации Объединенных Наций в Женеве назвала доклад эксперта ООН по правам человека о войне в Газе позором для Совета по правам человека.

"Таким образом, доклад является непристойной инверсией реальности, в которой так называемый эксперт может делать возмутительные обвинения, чем экстремальнее, тем лучше", - написала миссия в понедельник на платформе X (бывший Twitter).

По сообщениям СМИ, эксперт ООН по правам человека Франческа Альбанезе ранее обвинила Израиль в совершении геноцида в секторе Газа в пока что предварительной версии и назвала создание еврейского государства "поселенческо-колониальным проектом".

Итальянский юрист является докладчиком Совета ООН по правам человека по ситуации с правами человека на оккупированных палестинских территориях, но не выступает от имени ООН.

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