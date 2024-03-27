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Блинкен о стрельбе в российском "Крокусе": ИГИЛ остается потенциально мощной силой

Блинкен о стрельбе в российском "Крокусе": ИГИЛ остается потенциально мощной силой

Киев  •  УНН

27 марта 2024, 10:06  •  12933 просмотра

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Блинкен заявил, что, несмотря на усилия по борьбе с ИГИЛ, теракт в российском торговом центре служит трагическим напоминанием о том, что ИГИЛ остается потенциально мощной силой, с которой необходимо продолжать бороться.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что террористическая группировка "Исламское государство" остается потенциально мощной силой с которой необходимо бороться. Так он прокомментировал стрельбу в российском ТЦ "Крокус Сити Холл", передает УНН со ссылкой на сайт Госдепа США.

К сожалению, нам напомнили, что ИГИЛ остается реальной угрозой.  И несмотря на очень хорошую работу, которую мы проделали за эти годы, чтобы справиться с этой угрозой и значительно уменьшить ее, ужасный теракт под Москвой, произошедший всего несколько дней назад, напомнил нам, что ИГИЛ остается потенциально мощной силой, с которой мы должны продолжать бороться

- заявил Блинкен.

Энтони Блинкен также выразил сожаление из-за гибели людей из-за стрельбы под Москвой.

"Это очень неудачное напоминание о том, что мы должны продолжать бороться с ИГИЛ и убедиться, что оно не возрождается", - резюмировал Блинкен.

Дополнение

В США подтвердили информацию, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле". 

российское руководство пытается как-то связать Украину с террористами "Исламского государства", чтобы обвинить ее в смертельной стрельбе в российском "Крокус Сити Холл"

Впрочем представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты исключают любую причастность Украины к теракту в "Крокус Сити".

По последним данным мчс россии в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" погибли 120 человек.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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