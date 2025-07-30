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Непогода в Украине продолжается: ГСЧС призывает граждан быть осторожными

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Сильные дожди и шквальный ветер охватили ряд областей Украины, обесточив сотни населенных пунктов. ГСЧС работает над ликвидацией последствий стихии, призывая граждан к осторожности.

Непогода в Украине продолжается: ГСЧС призывает граждан быть осторожными

В Украине продолжается ненастье, сильные дожди и шквальный ветер царят в ряде областей. На месте событий спасатели работают в усиленном режиме, помогая местным жителям и призывают их быть осторожными, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Непогода в Украине: спасатели ликвидируют последствия стихии! Сильные дожди и шквальный ветер натворили беды на Киевщине, Винниччине, Хмельнитчине, Черкасчине

- предупредили в ГСЧС. 

Сообщается, что подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме. Спасатели откачивают воду из частных домов, расчищают дороги и убирают поваленные деревья.

Сообщается, что обошлось без жертв и пострадавших. ГСЧС призывает граждан быть осторожными во время осложнения погодных условий:

  • не паркуйте автомобили под деревьями и линиями электропередач;
    • избегайте пребывания возле билбордов и старых конструкций;
      • в случае подтопления или опасности – звоните «101».

        Дополнение

        В Украине непогода вызвала масштабные подтопления и поваленные деревья, оставив без света более 120 населенных пунктов в Винницкой и Житомирской областях. Спасатели откачивают воду и убирают последствия стихии в Ровенской, Винницкой, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

        Порывы ветра и дождь обесточили 228 населенных пунктов в 9 областях Украины. Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

        Павел Зинченко

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