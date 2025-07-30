Негода в Україні триває: ДСНС закликає громадян бути обачними
Київ • УНН
Сильні дощі та шквальний вітер охопили низку областей України, знеструмивши сотні населених пунктів. ДСНС працює над ліквідацією наслідків стихії, закликаючи громадян до обачності.
В Україні продовжується негода, сильні дощі та шквальний вітер панують у низці областей. На місці подій рятувальники працюють у посиленому режимі, допомагаючи місцевим мешканцям та закликають їх бути обережними, пише УНН з посиланням на ДСНС.
Деталі
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Повідомляється, що підрозділи ДСНС працюють у посиленому режимі. Рятувальники відкачують воду з приватних будинків, розчищають дороги та прибирають повалені дерева.
Повідомляється, що обійшлося без жертв і постраждалих.ДСНС закликає громадян бути обережними під час ускладнення погодних умов:
- не паркуйте автомобілі під деревами та лініями електропередач;
- уникайте перебування біля білбордів та старих конструкцій;
- у разі підтоплення чи небезпеки – телефонуйте «101».
Доповнення
В Україні негода спричинила масштабні підтоплення та повалені дерева, залишивши без світла понад 120 населених пунктів у Вінницькій та Житомирській областях. Рятувальники відкачують воду та прибирають наслідки стихії у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Пориви вітру та дощ знеструмили 228 населених пунктів у 9 областях України. Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.