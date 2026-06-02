небензя в ООН опроверг удар российского дрона по жилому дому в Румынии

Постоянный представитель россии при ООН василий небензя во время выступления в Организации Объединенных Наций поставил под сомнение сообщения о попадании российского беспилотника в жилой дом на территории Румынии, пишет УНН.

российский дипломат заявил, что последствия инцидента якобы не соответствуют характеру удара боевого дрона. По его словам, если бы беспилотник действительно попал в здание, разрушения были бы значительно масштабнее.

Если бы такой дрон действительно попал в крышу здания, последствия не ограничились бы пожаром, который показали румынские СМИ. Крыша была бы полностью разрушена