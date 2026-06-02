небензя в ООН опроверг удар российского дрона по жилому дому в Румынии
Киев • УНН
небензя в ООН опроверг попадание дрона рф в дом в Румынии из-за малых разрушений. Румынские власти ранее подтвердили факт атаки и пожар.
Постоянный представитель россии при ООН василий небензя во время выступления в Организации Объединенных Наций поставил под сомнение сообщения о попадании российского беспилотника в жилой дом на территории Румынии, пишет УНН.
Детали
российский дипломат заявил, что последствия инцидента якобы не соответствуют характеру удара боевого дрона. По его словам, если бы беспилотник действительно попал в здание, разрушения были бы значительно масштабнее.
Если бы такой дрон действительно попал в крышу здания, последствия не ограничились бы пожаром, который показали румынские СМИ. Крыша была бы полностью разрушена
Румынские власти ранее сообщали о падении российского беспилотника на жилой дом и пожаре, возникшем в результате удара. Заявление российского постпреда стало очередной попыткой москвы поставить под сомнение данные об атаках российских дронов на территории соседних с Украиной государств НАТО.
