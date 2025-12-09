Не 70%: в Укрэнерго назвали реальный объем отключений в Киеве
Киев • УНН
Укрэнерго заявляет, что реальный объем отключений в Киеве не превышает 50% потребителей. Компания опровергает информацию СМИ о 70% обесточенных абонентов.
В Укрэнерго заверили, что реальный объем отключений, которые сегодня применили в Киеве, не превышал 50% потребителей, передает УНН со ссылкой на заявление компании.
Детали
В компании опровергли информацию ряда СМИ и Телеграм-каналов, что 70% потребителей в Киеве – сейчас обесточены.
Укрэнерго уверяют, что реальный объем обесточиваний не превышал 50%.
Реальный объем обесточиваний в г. Киев не превышает 50% потребителей. Сейчас в Киеве применяются почасовые отключения, согласно графикам, обнародованным ранее
