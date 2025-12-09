Не 70%: в Укрэнерго назвали реальный объем отключений в Киеве

ukenru
15:34 • 2462 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 4400 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
10:59 • 12427 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 20331 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 41396 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 27386 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30112 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40226 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33995 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35418 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto9 декабря, 08:11 • 20215 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 18734 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску9 декабря, 09:24 • 16479 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно9 декабря, 09:55 • 17858 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 15228 просмотра
публикации
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба15:34 • 2462 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 15393 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 41396 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 16166 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 59083 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Донецкая область
Китай
Реклама
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 18860 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 25738 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 62425 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 68034 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 78101 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Грибы
Нефть марки Brent
Дипломатка

Не 70%: в Укрэнерго назвали реальный объем отключений в Киеве

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Укрэнерго заявляет, что реальный объем отключений в Киеве не превышает 50% потребителей. Компания опровергает информацию СМИ о 70% обесточенных абонентов.

Не 70%: в Укрэнерго назвали реальный объем отключений в Киеве

В Укрэнерго заверили, что реальный объем отключений, которые сегодня применили в Киеве, не превышал 50% потребителей, передает УНН со ссылкой на заявление компании.

Детали

В компании опровергли информацию ряда СМИ и Телеграм-каналов, что 70% потребителей в Киеве – сейчас обесточены.

Укрэнерго уверяют, что реальный объем обесточиваний не превышал 50%.

Реальный объем обесточиваний в г. Киев не превышает 50% потребителей. Сейчас в Киеве применяются почасовые отключения, согласно графикам, обнародованным ранее

- говорится в сообщении.

По Украине второй раз за день аварийные отключения света: на этот раз в большинстве регионов09.12.25, 15:12 • 2264 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоКиев
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Киев