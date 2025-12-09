Не 70%: в Укренерго назвали реальний обсяг відключень у Києві

В Укренерго запевнили, що реальний обсяг відключень, які сьогодні застосували у Києві не перевищував 50% споживачів, передає УНН із посиланням на заяву компанії.

У компанії спростували інформацію низки ЗМІ і Телеграм-каналів, що 70% споживачів у Києві – наразі знеструмлені.

Укренерго запевняють, що реальний обсяг знеструмлень не перевищував 50%.

Реальний обсяг знеструмлень у м. Київ не перевищує 50% споживачів. Наразі у Києві застосовуються погодинні відключення, відповідно до графіків, оприлюднених раніше