Не 70%: в Укренерго назвали реальний обсяг відключень у Києві
Київ • УНН
Укренерго заявляє, що реальний обсяг відключень у Києві не перевищує 50% споживачів. Компанія спростовує інформацію ЗМІ про 70% знеструмлених абонентів.
В Укренерго запевнили, що реальний обсяг відключень, які сьогодні застосували у Києві не перевищував 50% споживачів, передає УНН із посиланням на заяву компанії.
Деталі
У компанії спростували інформацію низки ЗМІ і Телеграм-каналів, що 70% споживачів у Києві – наразі знеструмлені.
Укренерго запевняють, що реальний обсяг знеструмлень не перевищував 50%.
Реальний обсяг знеструмлень у м. Київ не перевищує 50% споживачів. Наразі у Києві застосовуються погодинні відключення, відповідно до графіків, оприлюднених раніше
