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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наводила ракеты на 5 областей Украины: задержана "семейная пара" агентов фсб

Наводила ракеты на 5 областей Украины: задержана "семейная пара" агентов фсб

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 08:42  •  4070 просмотра

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Правоохранители задержали двух агентов фсб, которые собирали координаты для ракетных атак по Украине. «Семейная пара» из Краматорска арендовала квартиры с видом на цели и устанавливала телефоны для онлайн-трансляции.

Правоохранители задержали двух агентов российского фсб, которые корректировали воздушные удары по Донецкой, Киевской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Задержан 27-летний рецидивист, бывший наркоторговец из Краматорска, а также его 34-летняя сожительница.

Вместе они искали быстрый заработок в Телеграмм-каналах, где на них вышел представитель фсб и предложил деньги в обмен на сотрудничество. По его указанию агенты ездили по регионам как "семейная пара", собирая координаты для ракетно-бомбовых и дроновых атак рф. Кроме того, во время воздушных ударов россиян они должны были отследить геолокации ПВО, а в случае "прилетов" - уточнять их последствия.

Как установило расследование, при переездах в разные города Украины агенты арендовали квартиры с видом на потенциальные цели. После заселения - устанавливали в окнах помещений мобильные телефоны с дополнительными средствами питания, которые в онлайн-режиме транслировали изображение для россиян.

На Харьковщине местного, который по заданию фсб шпионил за украинскими военными, подозревают в госизмене17 октября 2024, 07:53 • 13502 просмотра

Правоохранители задержали их по месту жительства в Краматорске, куда они вернулись, чтобы продолжить работу на рф. Также в ходе спецоперации изъяты все мобильные телефоны, которые фигуранты устанавливали в "наблюдательных пунктах" в разных областях Украины.

Агентам рф сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Днепре задержали супругов, которые шпионили за ПВО и совершали диверсии по заказу рф2 октября 2024, 11:14 • 15575 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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