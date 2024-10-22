Наводила ракети на 5 областей України: затримано "сімейну пару" агентів фсб

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3178 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 12984 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 29559 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 46001 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81244 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66391 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78647 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93849 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87342 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178273 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
48%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 16242 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24136 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11043 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 9368 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 8152 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 29571 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178277 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334375 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268000 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378465 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1078 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 46010 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18195 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23318 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29001 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Наводила ракети на 5 областей України: затримано "сімейну пару" агентів фсб

Київ • УНН

 • 19826 перегляди

Правоохоронці затримали двох агентів фсб, які збирали координати для ракетних атак по Україні. "Сімейна пара" з Краматорська орендувала квартири з видом на цілі та встановлювала телефони для онлайн-трансляції.

Наводила ракети на 5 областей України: затримано "сімейну пару" агентів фсб

Правоохоронці затримали двох агентів російського фсб, які коригували повітряні удари по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.

Деталі

Затримано 27-річного рецидивіста, колишнього наркоторгівця з Краматорська, а також його 34-річну співмешканку.

Разом вони шукали швидкий заробіток у Телеграм-каналах, де на них вийшов представник фсб і запропонував гроші в обмін на співпрацю. За його вказівкою агенти їздили по регіонах як "сімейна пара", збираючи координати для ракетно-бомбових та дронових атак рф.

Крім того, під час повітряних ударів росіян вони мали відслідкувати геолокації ППО, а у разі "прильотів" – уточнювати їхні наслідки.

Як встановило розслідування, при переїздах у різні міста України агенти орендували квартири з видом на потенційні цілі. Після заселення - встановлювали у вікнах помешкань мобільні телефони з додатковими засобами живлення, які в онлайн-режимі транслювали зображення для росіян.

На Харківщини місцевого, який за завданням фсб шпигував за українськими військовими, підозрюють у держзраді17.10.24, 10:53 • 14426 переглядiв

Правоохоронці затримали їх за місцем проживання у Краматорську, куди вони повернулися, щоб продовжити роботу на рф. Також у ході спецоперації вилучено всі мобільні телефони, які фігуранти встановлювали у "спостережних пунктах" у різних областях України.

Агентам рф повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У Дніпрі затримали подружжя, яке шпигувало за ППО та вчиняло диверсії на замовлення рф 02.10.24, 14:14 • 15930 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
Telegram
Україна
Краматорськ
Донецьк
Чернігів
Полтава
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58