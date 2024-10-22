Наводила ракети на 5 областей України: затримано "сімейну пару" агентів фсб
Київ • УНН
Правоохоронці затримали двох агентів фсб, які збирали координати для ракетних атак по Україні. "Сімейна пара" з Краматорська орендувала квартири з видом на цілі та встановлювала телефони для онлайн-трансляції.
Правоохоронці затримали двох агентів російського фсб, які коригували повітряні удари по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.
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Затримано 27-річного рецидивіста, колишнього наркоторгівця з Краматорська, а також його 34-річну співмешканку.
Разом вони шукали швидкий заробіток у Телеграм-каналах, де на них вийшов представник фсб і запропонував гроші в обмін на співпрацю. За його вказівкою агенти їздили по регіонах як "сімейна пара", збираючи координати для ракетно-бомбових та дронових атак рф.
Крім того, під час повітряних ударів росіян вони мали відслідкувати геолокації ППО, а у разі "прильотів" – уточнювати їхні наслідки.
Як встановило розслідування, при переїздах у різні міста України агенти орендували квартири з видом на потенційні цілі. Після заселення - встановлювали у вікнах помешкань мобільні телефони з додатковими засобами живлення, які в онлайн-режимі транслювали зображення для росіян.
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Правоохоронці затримали їх за місцем проживання у Краматорську, куди вони повернулися, щоб продовжити роботу на рф. Також у ході спецоперації вилучено всі мобільні телефони, які фігуранти встановлювали у "спостережних пунктах" у різних областях України.
Агентам рф повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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