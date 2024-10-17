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На Харківщини місцевого, який за завданням фсб шпигував за українськими військовими, підозрюють у держзраді

Київ • УНН

 • 14426 перегляди

На Харківщині затримано 37-річного місцевого жителя, який збирав для фсб дані про розташування українських військ. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

На Харківщини місцевого, який за завданням фсб шпигував за українськими військовими, підозрюють у держзраді

На Харківщині затримано місцевого, який співпрацював з фсб рф та допомагав ворогу послабити оборону обласного центру. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що 37-річний мешканець селища Рогань Харківського району збирав та передавав ворогу відомості про знаходження військової техніки та місць зосередження підрозділів Сил оборони у Харкові і наближених населених пунктах. Йому повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Відомо, що після початку повномасштабного російського вторгнення він на рік переїхав у м. бєлгород рф, де проживала його дружина.

За вказівкою співробітника фсб рф Коняхіна Євгенія Миколайовича у травні 2023 року агент повернувся до Харкова через треті країни і згодом приступив до виконання завдань ворога

- пишуть в СБУ.

Основними цілями рашистів були військові полігони, де проходили навчання українські захисники. Окрім дислокацій українських військових, підозрюваний також передавав дані про знаходження районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

В прокуратурі зазначили, що підозрюваний "полював" за потрібними локаціями, коли їхав на роботу. Інформацію надсилав текстовими повідомленнями із позначками на Гугл-мапі.

Також він намагався "втемну" використовувати своїх знайомих, зокрема військових та волонтерів. "Прикриваючись" товариськими розмовами, зрадник намагався вивідати місця базування українських військ та їхню орієнтовну кількість і наявне озброєння

- додали в СБУ.

Зазначається, що передані дані ворог використовував для завдання по особовому складу Сил оборони, що боронять Харків та прилеглі населені пункти, прицільних ударів КАБами та ракетами.

Правоохоронці затримали його дорогою на роботу на блокпості. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

22-річний оператор БПЛА ЗСУ був завербований фсб і передавав ворогу локації свого підрозділу під час боїв за Часів Яр. СБУ викрила зрадника, запобігши ударам по позиціях українських військ.

Шпигували на півдні України: СБУ затримала подружжя агентів рф та спільника16.10.24, 13:15 • 13683 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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