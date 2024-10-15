СБУ затримала оператора БПЛА, який наводив ворожу артилерію на свою бригаду під час боїв за Часів Яр
Київ • УНН
22-річний оператор БПЛА ЗСУ був завербований фсб і передавав ворогу локації свого підрозділу під час боїв за Часів Яр. СБУ викрила зрадника, запобігши ударам по позиціях українських військ.
Правоохоронці затримали ще одного агента фсб на Донеччині. Ним виявився 22-річний оператор безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.
Деталі
За даними СБУ, у 2023 році контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником фсб – Сороколєтовим Дмитром Павловичем. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах, де підтримував війну рф проти України.
Як повідомляється, зрадник "зливав" ворожому спецслужбісту локації свого підрозділу БПЛА, який займався коригуванням вогню по рашистах, що атакували Часів Яр. росіяни планували використати цю інформацію для ударів по позиціях українських дронщиків, які заважали прориву рашистів до міста. Також агент намагався передати фсб координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру.
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Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили зрадника і завдяки цьому запобігли ворожим ударам по локаціях українських військ.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.