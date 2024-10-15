СБУ задержала оператора БПЛА, который наводил вражескую артиллерию на свою бригаду во время боев за Часов Яр
Киев • УНН
22-летний оператор БПЛА ВСУ был завербован фсб и передавал врагу локации своего подразделения во время боев за Часов Яр. СБУ разоблачила предателя, предотвратив удары по позициям украинских войск.
Правоохранители задержали еще одного агента фсб в Донецкой области. Им оказался 22-летний оператор беспилотных систем одной из боевых бригад ВСУ, которая держит оборону на Краматорском направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Детали
По данным СБУ, в 2023 году контрактник был дистанционно завербован кадровым сотрудником фсб - Сороколетовым Дмитрием Павловичем. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских комментариев в российских Телеграмм-каналах, где поддерживал войну рф против Украины.
Как сообщается, предатель "сливал" вражескому спецслужбисту локации своего подразделения БПЛА, который занимался корректировкой огня по рашистам, атаковавшим Часов Яр. россияне планировали использовать эту информацию для ударов по позициям украинских дронщиков, которые мешали прорыву рашистов к городу. Также агент пытался передать фсб координаты других подразделений ВСУ в районе Часового Яра.
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Военные контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили предателя и благодаря этому предотвратили вражеские удары по локациям украинских войск.
Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага.
На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Предатель находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.