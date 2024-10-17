На Харьковщине местного, который по заданию фсб шпионил за украинскими военными, подозревают в госизмене

На Харьковщине задержан местный, который сотрудничал с фсб рф и помогал врагу ослабить оборону областного центра. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Сообщается, что 37-летний житель поселка Рогань Харьковского района собирал и передавал врагу сведения о нахождении военной техники и мест сосредоточения подразделений Сил обороны в Харькове и приближенных населенных пунктах. Ему сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Известно, что после начала полномасштабного российского вторжения он на год переехал в г. белгород рф, где проживала его жена.

По указанию сотрудника фсб рф коняхина евгения николаевича в мае 2023 года агент вернулся в Харьков через третьи страны и впоследствии приступил к выполнению заданий врага - пишут в СБУ.

Основными целями рашистов были военные полигоны, где проходили обучение украинские защитники. Кроме дислокаций украинских военных, подозреваемый также передавал данные о нахождении районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый "охотился" за нужными локациями, когда ехал на работу. Информацию присылал текстовыми сообщениями с пометками на Гугл-карте.

Также он пытался "втемную" использовать своих знакомых, в частности военных и волонтеров. "Прикрываясь" товарищескими разговорами, предатель пытался выведать места базирования украинских войск и их ориентировочное количество и имеющееся вооружение - добавили в СБУ.

Отмечается, что переданные данные враг использовал для нанесения по личному составу Сил обороны, защищающих Харьков и близлежащие населенные пункты, прицельных ударов КАБами и ракетами.

Правоохранители задержали его по дороге на работу на блокпосту. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

22-летний оператор БПЛА ВСУ был завербован фсб и передавал врагу локации своего подразделения во время боев за Часов Яр. СБУ разоблачила предателя, предотвратив удары по позициям украинских войск.

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