Шпионили на юге Украины: СБУ задержала супругов агентов рф и сообщника

Правоохранители нейтрализовали агентурную группу военной разведки РФ, которая действовала на правобережье Херсонщины. В состав вражеской ячейки входили супруги и их сообщник, которые шпионили за Силами обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, семейная пара собирала координаты мест наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских защитников.

Для этого они регулярно обходили местность и скрыто фиксировали геолокации Сил обороны. Если агенты обнаруживали военный объект, то пытались установить имеющееся там количество воинов и виды вооружений.

По такому же алгоритму действовал их сообщник.

После разведывательных вылазок агенты готовили «отчеты» для своего резидента (руководителя) агентурной группы рф.

Им оказался родственник супругов с Херсонщины, который в начале полномасштабной войны пошел на сотрудничество с оккупантами, а после освобождения части территории региона сбежал в Краснодар, что в России.

Как сообщается, находясь на территории рф, резидент действовал под руководством кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру).

По указанию российского спецслужбиста он дистанционно завербовал своего брата и его жену с Херсонщины, а также местного жителя.

Впоследствии супружеская пара агентов прибыла пыталась «залечь на дно» и под видом переселенцев из Херсонской области переехала в Одессу.

Впрочем, киберспециалисты Службы безопасности задокументировали преступные действия агентурной группы и заблаговременно задержали всех трех ее участников. У них изъяты мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российским гру.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Им грозит от 12 лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

В Днепре задержали супругов, которые шпионили за ПВО и совершали диверсии по заказу рф