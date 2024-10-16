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Шпигували на півдні України: СБУ затримала подружжя агентів рф та спільника

Київ • УНН

 • 13683 перегляди

СБУ нейтралізувала агентурну групу воєнної розвідки рф на Херсонщині. Затримано подружжя та їхнього спільника, які збирали дані про розташування українських військ для передачі окупантам.

Шпигували на півдні України: СБУ затримала подружжя агентів рф та спільника

Правоохоронці нейтралізували агентурну групу воєнної розвідки рф, яка діяла на правобережжі Херсонщини. До складу ворожого осередку входило подружжя та їхній спільник, які шпигували за Силами оборони. Про це УНН повдіомляє із посиланням на СБУ. 

Деталі

За даними слідства, сімейна пара збирала координати місць найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських захисників.

Для цього вони регулярно обходили місцевість та приховано фіксували геолокації Сил оборони. Якщо агенти виявляли військовий об’єкт, то намагалися встановити наявну там кількість воїнів та види озброєнь.

За таким же алгоритмом діяв їхній спільник.

Після розвідувальних вилазок агенти готували "звіти" для свого резидента (керівника) агентурної групи рф.

Ним виявився родич подружжя з Херсонщини, який на початку повномасштабної війни пішов на співпрацю з окупантами, а після звільнення частини території регіону втік до Краснодара, що в росії.

Як повідомляється, перебуваючи на території рф, резидент діяв під керівництвом кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру).

За вказівкою російського спецслужбіста він дистанційно завербував свого брата та його дружину з Херсонщини, а також місцевого жителя.

Згодом подружня пара агентів прибула намагалася "залягти на дно" і під виглядом переселенців з Херсонської області переїхала до Одеси.

Втім, кіберфахівці Служби безпеки задокументували злочинні дії агентурної групи і завчасно затримали всіх трьох її учасників. У них вилучено мобільні телефони із доказами комунікації з російським гру.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Їм загрожує від 12 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Дніпрі затримали подружжя, яке шпигувало за ППО та вчиняло диверсії на замовлення рф 02.10.24, 14:14 • 15930 переглядiв

Тетяна Краєвська

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