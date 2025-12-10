Научная концепция развития законодательства Украины: представлен ключевой документ для юридического прогнозирования

8 декабря 2025 года состоялось одно из ключевых научно-правовых мероприятий года – Всеукраинская научно-практическая конференция "Научная концепция развития законодательства Украины как основной документ юридического прогнозирования", организованная Институтом правотворчества и научно-правовых экспертиз НАН Украины совместно с Научно-консультативным советом при Председателе Верховной Рады Украины и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко. В работе конференции приняли участие представители органов государственной власти и управления, судебных институций, научных учреждений и заведений высшего образования, а также представители общественности. Об этом сообщили в Институте правотворчества и научно-правовых экспертиз НАН Украины, передает УНН.

Мероприятие модерировал директор Института правотворчества и научно-правовых экспертиз НАН Украины, член-корреспондент НАПрН Украины Алексей Кот.

Конференцию открыл президент Национальной академии наук Украины, академик НАН Украины Анатолий Загородний, поприветствовав участников и подчеркнув важность мероприятия для развития современного правотворчества. В своей речи президент НАН Украины отметил, что в условиях активных евроинтеграционных процессов предложенная Научная концепция развития законодательства Украины является стратегическим документом, который комплексно объединяет теоретические и практические аспекты правотворческой деятельности и должен стать основой для дальнейшего совершенствования и модернизации законодательства. Он подчеркнул важность широкого профессионального обсуждения положений Концепции и дальнейшей работы над ее развитием.

Отдельно было отмечено, что принятие Закона Украины "О правотворческой деятельности" является ключевым событием и важным ориентиром для будущего развития правовой системы. Президент также обратил внимание на деятельность структур, обеспечивающих научное сопровождение развития законодательства, в частности Координационного совета при Институте правотворчества и научно-правовых экспертиз НАН Украины, и призвал к профессиональному диалогу и дальнейшим дискуссиям в этом направлении.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Председатель Верховной Рады Украины, академик НАПрН Украины Руслан Стефанчук, который отметил важность системного обновления законодательства Украины в условиях трансформационных процессов, интеграции в ЕС, усиления национальной безопасности и восстановления государства. Он подчеркнул, что научно обоснованное прогнозирование законодательной деятельности является необходимой предпосылкой эффективного государственного управления и устойчивого развития правовой системы.

Спикер Верховной Рады Украины обратил внимание на то, что сегодня в Украине действует более миллиона нормативно-правовых актов, и не всегда количество переходит в качество. Он отметил, что представленная монография фактически является "азбукой современного правотворчества", поскольку в ней четко очерчены ответственные субъекты за развитие законодательства и определены основные принципы его модернизации.

Руслан Стефанчук выразил благодарность Национальной академии наук Украины и Институту правотворчества и научно-правовых экспертиз НАН Украины за работу и весомый вклад в формирование научно обоснованной стратегии развития законодательства Украины.

В дальнейшем с приветственным словом выступил Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, который отметил, что представленная работа является важной интеллектуальной основой правотворческой деятельности. Он подчеркнул, что правотворчество – это осмысленный процесс, а право является инструментом будущего. Министр отметил, что любая концепция является началом профессиональной дискуссии, которая способствует формированию новых ценностей и развитию правовой системы.

И. о. Председателя Конституционного Суда Украины, академик НАПрН Украины Александр Петришин в приветствии отметил, что подготовленная Научная концепция имеет историческое значение для развития правовой науки. Он обратил внимание, что судебная система сталкивается с проблемами недостаточной согласованности нормативного регулирования, что затрудняет эффективную защиту прав человека, в частности из-за отсутствия надлежащих процессуальных кодексов. В этом контексте было подчеркнуто, что представленная работа закладывает основы ответственности и предлагает системные подходы к совершенствованию законодательства.

Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудра выразила благодарность Национальной академии наук Украины и Институту правотворчества и научно-правовых экспертиз НАН Украины за весомый результат работы, формирование интеллектуальной основы и стратегических ориентиров для дальнейшего развития законодательства. Она отметила, что принятие Закона Украины "О правотворческой деятельности" выдвигает повышенные требования к уровню знаний в сфере правотворчества и глубокого понимания законодательства. В этом контексте было подчеркнуто, что сегодня перед государством стоят двойные задачи, к выполнению которых присоединилось значительное количество специалистов: разработка новых моделей развития законодательства с сохранением национальных правовых традиций и внедрением инновационных подходов, ведь наука формирует реальность, а концепция является инструментом будущего.

Председатель Счетной палаты Ольга Пищанская очертила ряд насущных вопросов, в частности связанных с нагрузкой на государственный бюджет. Она также отметила готовность Счетной палаты быть активной составляющей совместной работы по совершенствованию и развитию законодательства в соответствующих направлениях.

Начальник Харьковской областной военной администрации, член-корреспондент НАПрН Украины Олег Синегубов обратил внимание, что Европейский Союз активно изучает украинский опыт, что свидетельствует о его значении и практической ценности для международного сообщества. Он подчеркнул, что эти процессы должны быть учтены в дальнейшем развитии национального законодательства, в частности при формировании новых подходов к регулированию сферы безопасности, социальной и образовательной сфер, которые требуют адаптации к современным вызовам военного времени.

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, профессор Владимир Бугров поприветствовал участников мероприятия и отметил, что фундаментальная теория является основой любой науки. В этом контексте представленная работа является чрезвычайно важной, ведь именно в условиях сложных времен возникает необходимость строить качественное и устойчивое законодательство.

Ректор очертил круг авторов издания и всех, кто приобщился к его подготовке, отметив высокий уровень выполнения и значимость проведенной работы. Обращаясь к Председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку, он подчеркнул, что каждый народный депутат должен иметь это издание, поскольку оно является важным интеллектуальным инструментом для современного правотворчества.

В рамках основной части пленарного заседания заместитель председателя Научно-консультативного совета при Председателе Верховной Рады Украины, академик НАПрН Украины Наталья Кузнецова представила монографию "Научная концепция развития законодательства Украины: обоснование и прогнозирование направлений правотворческой деятельности", подготовленную Институтом правотворчества и научно-правовых экспертиз НАН Украины. Она отметила, что издание является результатом кропотливой совместной работы более 90 ведущих ученых-юристов Украины, которые объединили свои научные наработки для формирования комплексного видения развития национального законодательства.

В докладе были очерчены теоретические и практические основы формирования Концепции, ее значение для развития законодательства, а также возможные модели внедрения наработок в практическую деятельность органов государственной власти. Монография систематизирует современные подходы к правотворчеству, предлагает методологию комплексного юридического прогнозирования, содержит анализ состояния отдельных отраслей права и определяет приоритетные направления их модернизации.

Отдельно докладчица отметила важность десоветизации законодательства, в частности пересмотра нормативных актов, которые остаются действующими несмотря на очевидную устарелость их положений. Она подчеркнула, что война рано или поздно завершится, однако ряд социальных проблем сохранится, поэтому уже сегодня необходимо системно работать над совершенствованием законодательства в сфере социальной защиты, трудовых отношений и смежных направлений.

После перерыва конференция перешла к блоку научных докладов, который начал Народный депутат Украины, академик НАН Украины Александр Копыленко с докладом "Теоретические основы Научной концепции развития законодательства", в котором он подчеркнул методологические подходы к структурированию законодательства и определению критериев его качества, отметив, что формирование современной нормативно-правовой системы требует четкого понимания ее внутренней логики, взаимосвязей между отраслями права и согласованности норм и принципов правотворческой деятельности.

Докладчик отметил, что разработанная Концепция должна опираться на реалии сегодняшнего дня и отвечать потребностям общества, которое переживает глубокие трансформации. Он подчеркнул важность достижения баланса между научными подходами и практическим опытом представителей органов государственной власти, поскольку именно во взаимодействии науки и управленческой практики формируются эффективные механизмы правотворчества.

Профессор Оксана Васильченко выступила с докладом "Конституционные основы концепции развития законодательства", в котором подчеркнула ключевую роль Конституции Украины как системообразующего фундамента всей правотворческой деятельности государства. Она отметила, что ни один нормативно-правовой акт не может быть эффективным без четкого соблюдения конституционных принципов, ведь именно Основной Закон определяет границы и возможности развития правовой системы. Соблюдение Конституции Украины, по ее словам, является не просто формальным требованием, а необходимым условием стабильности правопорядка и согласованности всей системы законодательства. Докладчица подчеркнула важность дальнейшего углубления исследований в сфере конституционного права, которые должны стать научным основанием для модернизации законодательства в соответствии с современными вызовами.

Академик НАПрН Украины Николай Кучерявенко очертил современное видение развития отраслей публично-правового направления, в частности в сфере бюджетных, налоговых и административных правоотношений. Он подчеркнул, что эффективность публичного управления непосредственно зависит от способности законодательства адаптироваться к новым вызовам, которые стоят перед государством в условиях военного положения, глобальных трансформаций и активной евроинтеграции.

Ученый обратил внимание на то, что в его подразделе монографии особый акцент сделан на трех ключевых факторах, которые сегодня определяют вектор развития публичного права: российской агрессии, которая существенно повлияла на механизмы государственного управления и бюджетную политику; интеграции Украины в Европейский Союз, которая обусловливает необходимость гармонизации правовых норм с европейскими стандартами; цифровизации, которая трансформирует подходы к регулированию и требует новых решений в сфере администрирования, контроля и предоставления публичных услуг. Отдельное внимание докладчик предложил уделить служебному законодательству, которое требует глубокой модернизации для обеспечения прозрачности и эффективности государственной службы.

Член-корреспондент НАПрН Украины Алексей Кот представил подходы к модернизации отраслей частноправового направления, подчеркнув значение гражданского и других частноправовых блоков в формировании правовой среды для экономического развития. Он отметил, как создавалась монография, в которой каждый автор представил свое видение решения проблем частноправового законодательства, определил непростой путь в его формировании и совершенствовании. Отдельно докладчик остановился на вопросе отмены Хозяйственного кодекса Украины и тех законодательных шагов, которые этому предшествовали.

Продолжая выступление, Алексей Кот обратил внимание на необходимость дальнейшей реформы гражданско-процессуального законодательства, а также отметил активное участие сотрудников Института правотворчества и научно-правовых экспертиз НАН Украины в рекодификации отдельных Книг Гражданского кодекса Украины.

Академик НАПрН Украины Василий Шакун выступил с докладом "Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство", в котором сосредоточил внимание на ключевых вызовах и направлениях развития этих отраслей права. Ученый подчеркнул, что полномасштабная война создала существенные осложнения для правоприменения, в частности в вопросах возмещения вреда жертвам и пострадавшим от военных действий, что требует системного нормативного урегулирования.

Одним из критических факторов развития правовой сферы он назвал кризис доверия, который способен приводить к разрушению институтов. В условиях масштабной эмиграции и внутреннего перемещения населения, отметил докладчик, особую актуальность приобретает определение и надлежащее нормативное закрепление правового статуса мигрантов, что должно быть учтено в современной модели уголовного и уголовно-процессуального права. Отдельный акцент докладчика был сделан на необходимости обновления ключевых понятий уголовного законодательства и дальнейшей рекодификации Уголовного кодекса Украины.

Профессор Людмила Купина представила доклад "Отрасли социального законодательства", в котором акцентировала внимание на необходимости формирования современной модели социальной защиты и внедрения европейских стандартов в социальной сфере. Она отметила, что развитие социального законодательства должно основываться на принципах справедливости, уважения к человеческому достоинству и приоритетности прав человека, что соответствует международным обязательствам Украины и требованиям европейской интеграции. Особое внимание было уделено тому, что социальное законодательство остается нерекодифицированным, в отличие от других отраслей права, что обусловливает насущную потребность в комплексной реформе законодательства в этой сфере.

В завершающей части конференции состоялось широкое обсуждение представленных подходов, в ходе которого участники поделились собственными предложениями по реализации Научной концепции развития законодательства Украины в практической деятельности парламента и других институтов. Подводя итоги работы конференции, было отмечено, что представленная работа может стать фундаментом долгосрочного планирования законодательной деятельности, способствовать повышению качества нормативных актов, обеспечить согласованность отраслей права и усилить способность государства реагировать на современные вызовы.