НАТО предупреждает о российской киберактивности против компаний, помогающих Украине - Reuters

Великобритания, США, Франция, Германия и ряд других стран НАТО опубликовали совместное предупреждение о росте российской киберактивности, направленной против организаций, оказывающих поддержку Украине. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Эта вредоносная кампания российской военной разведки представляет серьезную угрозу для целевых организаций, включая тех, кто участвует в доставке помощи Украине - заявил Пол Чичестер, директор по операциям Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC).

Согласно заявлению NCSC, кампания также нацелена на секторы обороны, ИТ-услуг, морского судоходства, аэропортов, портов и систем управления воздушным движением во многих странах-членах Организации Североатлантического договора (НАТО).

Совместное сообщение обнародовали в среду, 21 мая, Соединенными Штатами, Францией, Германией и другими союзниками, предупреждая организации о растущей угрозе и призывая к немедленным действиям по защите себя.

Мы настоятельно рекомендуем организациям ознакомиться с рекомендациями по устранению угроз и мерам по их смягчению, содержащимся в рекомендациях, чтобы защитить свои сети - сказал Чичестер.

ЕС продлил санкции за кибератаки до 2026 года: детали решения