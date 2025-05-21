НАТО попереджає про російську кіберактивність проти компаній, що допомагають Україні - Reuters
Київ • УНН
Велика Британія, США, Франція, Німеччина та інші члени НАТО застерегли про посилення російської кіберактивності. Під прицілом опинились організації, що надають підтримку Україні та інші важливі сектори.
Велика Британія, США, Франція, Німеччина та низка інших країн НАТО опублікували спільне попередження про зростання російської кіберактивності, спрямованої проти організацій, які надають підтримку Україні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Ця шкідлива кампанія російської військової розвідки становить серйозну загрозу для цільових організацій, включно з тими, що беруть участь у доставці допомоги Україні
Згідно із заявою NCSC, кампанія також націлена на сектори оборони, ІТ-послуг, морського судноплавства, аеропортів, портів і систем управління повітряним рухом у багатьох країнах-членах Організації Північноатлантичного договору (НАТО).
Спільне повідомлення оприлюднили в середу, 21 травня, Сполученими Штатами, Францією, Німеччиною та іншими союзниками, попереджаючи організації про зростаючу загрозу і закликаючи до негайних дій щодо захисту себе.
Ми наполегливо рекомендуємо організаціям ознайомитися з рекомендаціями щодо усунення загроз і заходам щодо їхнього пом'якшення, що містяться в рекомендаціях, щоб захистити свої мережі
ЄС продовжив санкції за кібератаки до 2026 року: деталі рішення13.05.25, 09:21 • 8410 переглядiв