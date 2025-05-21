НАТО попереджає про російську кіберактивність проти компаній, що допомагають Україні - Reuters

Велика Британія, США, Франція, Німеччина та низка інших країн НАТО опублікували спільне попередження про зростання російської кіберактивності, спрямованої проти організацій, які надають підтримку Україні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Ця шкідлива кампанія російської військової розвідки становить серйозну загрозу для цільових організацій, включно з тими, що беруть участь у доставці допомоги Україні - заявив Пол Чічестер, директор з операцій Національного центру кібербезпеки Великої Британії (NCSC).

Згідно із заявою NCSC, кампанія також націлена на сектори оборони, ІТ-послуг, морського судноплавства, аеропортів, портів і систем управління повітряним рухом у багатьох країнах-членах Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Спільне повідомлення оприлюднили в середу, 21 травня, Сполученими Штатами, Францією, Німеччиною та іншими союзниками, попереджаючи організації про зростаючу загрозу і закликаючи до негайних дій щодо захисту себе.

Ми наполегливо рекомендуємо організаціям ознайомитися з рекомендаціями щодо усунення загроз і заходам щодо їхнього пом'якшення, що містяться в рекомендаціях, щоб захистити свої мережі - сказав Чічестер.

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