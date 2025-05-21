НАТО попереджає про російську кіберактивність проти компаній, що допомагають Україні - Reuters

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
Ексклюзив
11:37 • 25030 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 69158 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 72959 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 82724 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 188268 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 95723 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 130668 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 271408 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 88376 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 233508 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
34%
747мм
Популярнi новини

Дрони атакували російські підприємства ВПК вночі: деталі

21 травня, 06:43 • 83904 перегляди

"Самі розбирайтеся": NYT з'ясувала, що Трамп сказав Зеленському після дзвінка путіну

21 травня, 07:01 • 142145 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 123287 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 85446 перегляди

Масштабна пожежа на території Білоцерківської ТЕЦ: рятувальники показали кадри з ліквідації

11:46 • 53490 перегляди
Публікації

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

14:12 • 22285 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 188268 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 180001 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 271408 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 233508 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Денис Шмигаль

Марк Рютте

Дональд Трамп-молодший.

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Сполучене Королівство

Китай

Реклама
УНН Lite

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 85957 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 123762 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 159122 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 120923 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 113517 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

Футбол

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

НАТО попереджає про російську кіберактивність проти компаній, що допомагають Україні - Reuters

Київ • УНН

 • 842 перегляди

Велика Британія, США, Франція, Німеччина та інші члени НАТО застерегли про посилення російської кіберактивності. Під прицілом опинились організації, що надають підтримку Україні та інші важливі сектори.

НАТО попереджає про російську кіберактивність проти компаній, що допомагають Україні - Reuters

Велика Британія, США, Франція, Німеччина та низка інших країн НАТО опублікували спільне попередження про зростання російської кіберактивності, спрямованої проти організацій, які надають підтримку Україні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Ця шкідлива кампанія російської військової розвідки становить серйозну загрозу для цільових організацій, включно з тими, що беруть участь у доставці допомоги Україні 

- заявив Пол Чічестер, директор з операцій Національного центру кібербезпеки Великої Британії (NCSC).

Згідно із заявою NCSC, кампанія також націлена на сектори оборони, ІТ-послуг, морського судноплавства, аеропортів, портів і систем управління повітряним рухом у багатьох країнах-членах Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Спільне повідомлення оприлюднили в середу, 21 травня, Сполученими Штатами, Францією, Німеччиною та іншими союзниками, попереджаючи організації про зростаючу загрозу і закликаючи до негайних дій щодо захисту себе.

Ми наполегливо рекомендуємо організаціям ознайомитися з рекомендаціями щодо усунення загроз і заходам щодо їхнього пом'якшення, що містяться в рекомендаціях, щоб захистити свої мережі 

- сказав Чічестер.

ЄС продовжив санкції за кібератаки до 2026 року: деталі рішення13.05.25, 09:21 • 8410 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаНовини СвітуТехнології
NATO
Франція
Сполучене Королівство
Німеччина
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.08
Bitcoin
$108,992.40
S&P 500
$5,930.33
Tesla
$345.21
Газ TTF
$36.71
Золото
$3,313.89
Ethereum
$2,568.46