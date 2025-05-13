ЄС продовжив санкції за кібератаки до 2026 року: деталі рішення

Рада Європейського Союзу продовжила дію санкцій за кібератаки до 18 травня 2026 року. Також вона продовжила дію правого режиму для застосування даних обмежень на три роки, тобто до 18 травня 2028 року. Про це йдеться в рішенні, опублікованому на сайті Євроради, передає УНН.

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Відповідні рамки дозволять Євросоюзу запроваджувати цільові санкції щодо фізичних та юридичних осіб, що були причетні до кібератак, які спричиняють значний вплив і становлять зовнішню загрозу для ЄС і його членів.

Цільові санкції можуть запроваджуватися і у відповідь на кібератаки проти третіх держав або міжнародних організацій. Це відбуватиметься, якщо такі заходи вважаються необхідними для досягнення цілей Спільної зовнішньої та безпекової політики.

Зараз ЄС застосовує такі обмеження проти 17 осіб та 4-х установ. Це включає заморожування активів та заборону на надання їм фінансових ресурсів, прямим або опосередкованим шляхом.

Нагадаємо

Європейський Союз планує заборонити цим суднам заходити в порти ЄС та користуватися європейськими морськими послугами. Також очікуються санкції проти капітанів, 54 компаній та 14 осіб.