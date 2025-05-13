ЕС продлил санкции за кибератаки до 2026 года: детали решения

Совет Европейского Союза продлил действие санкций за кибератаки до 18 мая 2026 года. Также он продлил действие правового режима для применения данных ограничений на три года, то есть до 18 мая 2028 года. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте Евросовета, передает УНН.

Детали

Соответствующие рамки позволят Евросоюзу вводить целевые санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к кибератакам, которые оказывают значительное влияние и представляют внешнюю угрозу для ЕС и его членов.

Целевые санкции могут вводиться и в ответ на кибератаки против третьих государств или международных организаций. Это будет происходить, если такие меры сочтены необходимыми для достижения целей Общей внешней политики и политики безопасности.

Сейчас ЕС применяет такие ограничения против 17 человек и 4-х учреждений. Это включает замораживание активов и запрет на предоставление им финансовых ресурсов, прямым или косвенным путем.

Напомним

Европейский Союз планирует запретить этим судам заходить в порты ЕС и пользоваться европейскими морскими услугами. Также ожидаются санкции против капитанов, 54 компаний и 14 человек.