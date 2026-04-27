НАТО может отказаться от ежегодных саммитов во избежание конфликтов с Трампом - СМИ

НАТО рассматривает возможность прекращения своей недавней практики проведения ежегодных саммитов во избежание напряженных встреч с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

НАТО рассматривает возможность прекращения своей недавней практики проведения ежегодных саммитов. Этот шаг мог бы помочь избежать потенциально напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом в его последний год на посту — пишет издание.

Отмечается, что администрация Трампа неоднократно высказывала резкую критику в адрес многих из 31 другого члена оборонного альянса, возглавляемого США, недавно упрекнув некоторых за то, что они не предоставляют больше помощи военным операциям США против Ирана.

Частота саммитов НАТО менялась на протяжении 77-летней истории альянса, но его лидеры встречаются каждое лето с 2021 года и в этом году соберутся в столице Турции Анкаре 7 и 8 июля. Но некоторые члены НАТО настаивают на замедлении темпов.

Один дипломат заявил, что саммит 2027 года, который должен состояться в Албании, вероятно, пройдет этой осенью, и НАТО рассматривает возможность вообще не проводить его в 2028 году — году президентских выборов в США и последнем полном календарном году пребывания Трампа на посту.

Другой дипломат заявил, что некоторые страны настаивают на проведении саммитов каждые два года, добавив, что никакого решения еще не принято, и последнее слово будет за генеральным секретарем Марком Рютте.

В ответ на запрос агентства Reuters представитель НАТО заявил: "НАТО продолжит проводить регулярные встречи глав государств и правительств, а между саммитами союзники по НАТО продолжат консультироваться, планировать и принимать решения относительно нашей общей безопасности".

Некоторые дипломаты и аналитики давно утверждают, что ежегодные саммиты создают давление в ожидании впечатляющих результатов, что отвлекает от долгосрочного планирования.

Турция примет саммит лидеров НАТО в июле 2026 года в столице страны Анкаре, чтобы "подготовить почву для принятия важных решений".