Насколько оптимистичны настроения в Украине относительно 2026 года: данные социологического опроса

Фото: www.ratinggroup.ua

Относительное большинство украинцев в целом оптимистично смотрят на 2026 год, однако наблюдается тенденция к снижению позитивных настроений и увеличению скепсиса относительно изменений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на социологическую группу "Рейтинг".

Детали

Опрос проводился в период с 11 по 14 ноября 2025 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше на подконтрольных правительству Украины территориях.

По данным опроса, в 2023 году половина (51%) украинцев считала, что следующий год будет лучше, а сейчас такое мнение имеют 39%.

Процент тех, кто считает, что ничего не изменится, составляет 27% (по сравнению с 20% в 2024 году). Также практически не изменилась доля "пессимистов": как и в 2024 году, сейчас каждый четвертый респондент считает, что следующий год будет хуже.

Более оптимистично на ситуацию смотрят жители сел, а также пожилые люди в возрасте 51+. Зато больше всего пессимизма - среди молодых мужчин, особенно в возрасте 18-35.

В то же время представления об экономических перспективах почти не изменились за год: около двух третей респондентов считают, что 2026 будет годом экономических трудностей, каждый десятый ожидает, что будет процветание, а каждый пятый - что ничего не изменится. В 2023 доля экономического пессимизма была несколько ниже (52%), но вот уже второй год держится на уровне 63-64%.

Сценарии относительно мира в мире разбились примерно поровну: одна треть украинцев считает, что год будет более мирным, вторая - что таким же, третья - что более неспокойным.

Однако видим тенденцию роста надежды на более мирный мир: если сейчас такое представление имеет треть украинцев, то еще в ноябре 2023 было 26%. В абсолютном большинстве стран, где проводился опрос, доминирует переживание, что мир будет более неспокойным. Например, в Западной Европе так считают 55%, а в Восточной - 42%. Таким образом, украинцы имеют несколько больше надежд на улучшение ситуации с безопасностью в мире - говорится в тексте исследования.

Напомним

По данным опроса Киевского международного института социологии, подавляющее большинство украинцев (78%) продолжают считать, что Украина не сделала достаточно для подготовки к российскому вторжению. В то же время в сентябре 2025 года таких людей было 81%.