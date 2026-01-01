$42.350.03
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Насколько оптимистичны настроения в Украине относительно 2026 года: данные социологического опроса

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Большинство украинцев оптимистично смотрят на 2026 год, но позитивные настроения снижаются, а скепсис растет. Опрос "Рейтинга" показал, что 39% ожидают улучшений, 27% – отсутствия изменений, а каждый четвертый – ухудшения.

Насколько оптимистичны настроения в Украине относительно 2026 года: данные социологического опроса
Фото: www.ratinggroup.ua

Относительное большинство украинцев в целом оптимистично смотрят на 2026 год, однако наблюдается тенденция к снижению позитивных настроений и увеличению скепсиса относительно изменений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на социологическую группу "Рейтинг".

Детали

Опрос проводился в период с 11 по 14 ноября 2025 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше на подконтрольных правительству Украины территориях.

По данным опроса, в 2023 году половина (51%) украинцев считала, что следующий год будет лучше, а сейчас такое мнение имеют 39%.

Процент тех, кто считает, что ничего не изменится, составляет 27% (по сравнению с 20% в 2024 году). Также практически не изменилась доля "пессимистов": как и в 2024 году, сейчас каждый четвертый респондент считает, что следующий год будет хуже.

Более оптимистично на ситуацию смотрят жители сел, а также пожилые люди в возрасте 51+. Зато больше всего пессимизма - среди молодых мужчин, особенно в возрасте 18-35.

В то же время представления об экономических перспективах почти не изменились за год: около двух третей респондентов считают, что 2026 будет годом экономических трудностей, каждый десятый ожидает, что будет процветание, а каждый пятый - что ничего не изменится. В 2023 доля экономического пессимизма была несколько ниже (52%), но вот уже второй год держится на уровне 63-64%.

Сценарии относительно мира в мире разбились примерно поровну: одна треть украинцев считает, что год будет более мирным, вторая - что таким же, третья - что более неспокойным.

Однако видим тенденцию роста надежды на более мирный мир: если сейчас такое представление имеет треть украинцев, то еще в ноябре 2023 было 26%. В абсолютном большинстве стран, где проводился опрос, доминирует переживание, что мир будет более неспокойным. Например, в Западной Европе так считают 55%, а в Восточной - 42%. Таким образом, украинцы имеют несколько больше надежд на улучшение ситуации с безопасностью в мире

- говорится в тексте исследования.

Напомним

По данным опроса Киевского международного института социологии, подавляющее большинство украинцев (78%) продолжают считать, что Украина не сделала достаточно для подготовки к российскому вторжению. В то же время в сентябре 2025 года таких людей было 81%.

Евгений Устименко

