Ексклюзив
31 грудня, 20:23
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 38180 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 78769 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 77543 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 70733 перегляди
Наскільки оптимістичними є настрої в Україні щодо 2026 року: дані соціологічного опитування

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Більшість українців оптимістично дивляться на 2026 рік, але позитивні настрої знижуються, а скепсис зростає. Опитування "Рейтингу" показало, що 39% очікують покращень, 27% – відсутності змін, а кожен четвертий - погіршення.

Наскільки оптимістичними є настрої в Україні щодо 2026 року: дані соціологічного опитування
Фото: www.ratinggroup.ua

Відносна більшість українців загалом оптимістично дивляться на 2026 рік, однак спостерігається тенденція на зниження позитивних настроїв і збільшення скепсису щодо змін. Про це повідомляє УНН з посиланням на соціологічну групу "Рейтинг".

Деталі

Опитування проводилось в період з 11 по 14 листопада 2025 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Було опитано 1000 респондентів віком від 18 років і старше на підконтрольних уряду України територіях.

За даними опитування, у 2023 році половина (51%) українців вважала, що наступний рік буде кращим, а зараз таку думку мають 39%.

Відсоток тих, хто вважає, що нічого не зміниться, складає 27% (порівняно з 20% у 2024 році). Також практично не змінилася частка "песимістів": як і в 2024 році, зараз кожен четвертий респондент вважає, що наступний рік буде гіршим.

Більш оптимістично на ситуацію дивляться мешканці сіл, а також старші люди віком 51+. Натомість найбільше песимізму - серед молодших чоловіків, особливо віком 18-35.

Водночас уявлення про економічні перспективи майже не змінилися за рік: близько двох третин респондентів вважають, що 2026 буде роком економічних труднощів, кожен десятий очікує, що буде процвітання, а кожен п'ятий - що нічого не зміниться. У 2023 частка економічного песимізму була дещо нижчою (52%), але ось уже другий рік тримається на рівні 63-64%.

Сценарії щодо миру в світі розбилися приблизно порівну: одна третина українців вважає, що рік буде мирнішим, друга - що таким самим, третя - що більш неспокійним.

Однак бачимо тенденцію зростання надії на мирніший світ: якщо зараз таке уявлення має третина українців, то ще в листопаді 2023 було 26%. В абсолютній більшості країн, де проводилося опитування, домінує переживання, що світ буде більш неспокійним. Наприклад, у Західній Європі так вважають 55%, а в Східній - 42%. Таким чином, українці мають дещо більше сподівань на покращення безпекової ситуації в світі

- йдеться в тексті дослідження.

Нагадаємо

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, переважна більшість українців (78%) продовжують вважати, що Україна не зробила достатньо для підготовки до російського вторгнення. Водночас у вересні 2025 року таких людей було 81%.

Євген Устименко

