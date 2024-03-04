Наши месседжи были услышаны: Шмыгаль о плане деблокады границы
Киев • УНН
Премьер отметил, что Польша услышала месседжи Украины по решению пограничного кризиса и работает над планом из пяти пунктов для деблокирования границы.
Польская сторона услышала месседжи Украины и по пяти пунктам плана деблокады границы ведется работа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Детали
Он рассказал о направлениях коммуникации с польским правительством, отметив, что общество, аграрии и правительство Польши обратили внимание на импорт товаров из Беларуси, россии и третьих стран. При этом Украина будет придерживаться плана для решения кризиса на границе в пяти пунктах, изложенном Шмыгалем ранее.
Мы не готовы идти на дополнительные уступки, кроме тех, которые были озвучены в пяти пунктах. Напомню, что кроме четырех видов товаров, которые не едут, мы также согласились с предложением Еврокомиссии поставить на контроль экспорт мяса птицы, яиц и сахара и ввести соответствующие автоматические защитные меры и механизмы экстренного торможения, которые прописываются в правилах Еврокомиссии. С нашей стороны это шаг навстречу польским аграриям и мы уже его сделали
Шмыгаль отметил, что давить на Украину дальше нет смысла, потому что украинская сторона также борется за выживание украинских аграриев и экономику.
Он также подчеркнул, что Украина видит работу польской полиции, а на уровне местных администраций толерантное отношение и пропускание грузов, в которых Украина нуждается в первую очередь.
Мы видим желание польского правительства делать шаги навстречу, они привлекают ассоциации. Мы видим, что наши месседжи были услышаны и по ним ведется работа. Отдельно мы ведем работу с Еврокомиссией по механизмам совместного контроля на пунктах пропуска таможенниками и пограничниками, а также обмена базами данных. Об этом мы говорили с Урсулой фон дер Ляйен во время ее визита в Киев
Он отметил, что есть пилотный проект с Румынской стороной совместного контроля и обменом базами данных, в частности таможенной стоимостью на границе с Румынией
Сейчас ведем переговоры с польской стороной, хотим распространить на ПП с Польшей. Это даст нам чрезвычайно открытую, понятную статистику и это тоже даст понимание и положительно повлияет на польских перевозчиков и аграриев в том, что мы не прячем ничего под столом
Дополнение
Шмыгаль сообщал, что Украинский план по решению вопроса блокады границы уже прорабатывается польской стороной.
Украина ведет переговоры о конфискации 300 млрд долларов российских активов - Шмыгаль4 марта 2024, 13:30 • 17617 просмотров
Наши месседжи были услышаны: Шмыгаль о плане деблокады границы
Премьер отметил, что Польша услышала месседжи Украины по решению пограничного кризиса и работает над планом из пяти пунктов для деблокирования границы.
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