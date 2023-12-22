Украина и Польша обсудили разблокирование грузовых перевозок на границе – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с главой МИД Польши Радославом Сикорским вопрос блокирования украинских грузоперевозок на границе. К каким решениям пришли в процессе переговоров Сикорский и Шмыгаль сообщает УНН со ссылкой на телеграмм украинского премьера.

Обсудили усиление экономического сотрудничества. Сосредоточили внимание на ключевом вопросе: беспрепятственное движение грузов через нашу общую границу - критически важно для устойчивости и борьбы Украины с российским агрессором. Должны выработать сбалансированное решение, которое принесет пользу обеим странам. - сообщил Шмыгаль.

Детали

Украинский премьер-министр предложил внедрять совместный контроль на пунктах пропуска. По мнению Шмыгаля это должно повысить эффективность и действенность их работы.

На встрече Сикорский и Шмыгаль также обсудили усиление сотрудничества в сфере производства и ремонта военной техники.

Есть воля и все необходимое, чтобы вывести наше оборонное сотрудничество на новый уровень. - заявил Шмыгаль.

Он также поблагодарил Польшу за поддержку Украины в борьбе против агрессии РФ и стремлений украинцев к вступлению в ЕС. И выразил надежду на построение плодотворного и конструктивного сотрудничества между двумя странами в будущем.

Глава МИД Польши заявил о подготовке визита Туска в Украину

Напомним,

До встречи с Шмыгалем, Радослав Сикорский провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время этих переговоров они говори о сотрудничестве Украины и Польши в оборонной сфере.