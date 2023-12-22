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Глава МИД Польши заявил о подготовке визита Туска в Украину

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 17:32  •  5893 просмотра

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Предстоящий визит премьер-министра Польши Туска в Украину имеет целью усилить военную производственную поддержку украинских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский.

Готовится визит премьера Польши Туска в Украину. Об этом сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский, передает УНН со ссылкой на "Мы-Украина".

Возможно, уже во время запланированной поездки премьер-министра Туска мы найдем пути для того, чтобы польские и украинские компании оборонного сектора могли сделать гораздо больше, чем сегодня, для увеличения военного производства, которое крайне необходимо героическим украинским солдатам на передовой 

- сказал Радослав Сикорский.

Он также добавил, что "мы вместе можем сделать так, чтобы было достаточно военной техники и боеприпасов, чтобы отправить путина туда, где ему положено быть".

Глава МИД Польши планирует встретиться с украинскими депутатами. Однако подробности держатся в секрете из соображений безопасности.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Глава МЗС Польщі заявив про підготовку візиту Туска до України
Polish Foreign Minister announces Tusk's visit to Ukraine
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Глава МИД Польши заявил о подготовке визита Туска в Украину

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