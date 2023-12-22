Глава МИД Польши заявил о подготовке визита Туска в Украину
Киев • УНН
Предстоящий визит премьер-министра Польши Туска в Украину имеет целью усилить военную производственную поддержку украинских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский.
Готовится визит премьера Польши Туска в Украину. Об этом сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский, передает УНН со ссылкой на "Мы-Украина".
Возможно, уже во время запланированной поездки премьер-министра Туска мы найдем пути для того, чтобы польские и украинские компании оборонного сектора могли сделать гораздо больше, чем сегодня, для увеличения военного производства, которое крайне необходимо героическим украинским солдатам на передовой
Он также добавил, что "мы вместе можем сделать так, чтобы было достаточно военной техники и боеприпасов, чтобы отправить путина туда, где ему положено быть".
Глава МИД Польши планирует встретиться с украинскими депутатами. Однако подробности держатся в секрете из соображений безопасности.
Глава МИД Польши заявил о подготовке визита Туска в Украину
Предстоящий визит премьер-министра Польши Туска в Украину имеет целью усилить военную производственную поддержку украинских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский.
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