Наші меседжі були почуті: Шмигаль про план деблокади кордону

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8372 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 69197 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154523 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151244 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125272 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133800 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85644 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93344 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98944 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89752 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1м/с
51%
Популярнi новини

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25732 перегляди

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

13 квітня, 12:53 • 6670 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14379 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7316 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9438 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151240 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223376 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372962 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309022 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417124 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2392 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14427 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31651 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28446 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125269 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Наші меседжі були почуті: Шмигаль про план деблокади кордону

Київ • УНН

 • 24813 перегляди

Прем'єр зазначив, що Польща почула меседжі України щодо вирішення прикордонної кризи і працює над планом з п'яти пунктів для деблокування кордону.

Наші меседжі були почуті: Шмигаль про план деблокади кордону

Польська сторона почула меседжі України й по п’яти пунктах плану деблокади кордону ведеться робота. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

Він розповів про напрямки комунікації з польським урядом, відзначивши, що суспільство, аграрії та уряд Польщі звернули увагу на імпорт товарів з білорусі, рф та третіх країн. При цьому Україна буде дотримуватися плану для розв'язання кризи на кордоні у п'яти пунктах, викладеному Шмигалем раніше.

Ми не готові йти на додаткові поступки, окрім тих, які були озвучені в п’яти пунктах. Нагадаю, що окрім чотирьох видів товарів, які не їдуть, ми також погодилися з пропозицією Єврокомісії поставити на контроль експорт м’яса птиці, яєць та цукру й запровадити відповідні автоматичні захисні заходи та механізми екстреного гальмування, які прописуються в правилах Єврокомісії. З нашої сторони це крок назустріч польським аграріям й ми вже його зробили

- розповів Шмигаль.

Шмигаль наголосив, що тиснути на Україну далі немає сенсу, тому що українська сторона також бореться за виживання українських аграріїв та економіку.

Він також підкреслив, що Україна бачить роботу польської поліції, а на рівні місцевих адміністрацій толерантне ставлення й пропускання вантажів, які Україна потребує в першу чергу.

Ми бачимо бажання польського уряду робити кроки назустріч, вони залучають асоціації. Ми бачимо, що наші меседжі були почуті й по ним ведеться робота. Окремо ми ведемо роботу з Єврокомісією по механізмах спільного контролю на пунктах пропуску митниками та прикордонниками, а також обміну базами даних. По це ми говорили з Урсулою фон дер Ляйен під час її візиту в Київ

- розповів Шмигаль.

Він зазначив, що є пілотний проєкт з Румунською стороною спільного контролю та обміном базами даних, зокрема митною вартістю на кордоні з Румунією

Зараз ведемо перемовини з польською стороною, хочемо поширити на ПП з Польщею. Це дасть нам надзвичайно відкриту, зрозумілу статистику й це теж дасть розуміння й позитивно вплине на польських перевізників та аграріїв в тому, що ми не ховаємо нічого під столом

- розповів Шмигаль. 

Доповнення

Шмигаль повідомляв, що Український план щодо вирішення питання блокади кордону вже опрацьовується польською стороною.

Україна веде переговори про конфіскацію 300 млрд доларів російських активів - Шмигаль04.03.24, 15:30 • 23934 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Європейська комісія
Румунія
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Денис Шмигаль
Київ
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,495.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,587.85