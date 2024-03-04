Наші меседжі були почуті: Шмигаль про план деблокади кордону

Польська сторона почула меседжі України й по п’яти пунктах плану деблокади кордону ведеться робота. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

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Він розповів про напрямки комунікації з польським урядом, відзначивши, що суспільство, аграрії та уряд Польщі звернули увагу на імпорт товарів з білорусі, рф та третіх країн. При цьому Україна буде дотримуватися плану для розв'язання кризи на кордоні у п'яти пунктах, викладеному Шмигалем раніше.

Ми не готові йти на додаткові поступки, окрім тих, які були озвучені в п’яти пунктах. Нагадаю, що окрім чотирьох видів товарів, які не їдуть, ми також погодилися з пропозицією Єврокомісії поставити на контроль експорт м’яса птиці, яєць та цукру й запровадити відповідні автоматичні захисні заходи та механізми екстреного гальмування, які прописуються в правилах Єврокомісії. З нашої сторони це крок назустріч польським аграріям й ми вже його зробили

Шмигаль наголосив, що тиснути на Україну далі немає сенсу, тому що українська сторона також бореться за виживання українських аграріїв та економіку.

Він також підкреслив, що Україна бачить роботу польської поліції, а на рівні місцевих адміністрацій толерантне ставлення й пропускання вантажів, які Україна потребує в першу чергу.

Ми бачимо бажання польського уряду робити кроки назустріч, вони залучають асоціації. Ми бачимо, що наші меседжі були почуті й по ним ведеться робота. Окремо ми ведемо роботу з Єврокомісією по механізмах спільного контролю на пунктах пропуску митниками та прикордонниками, а також обміну базами даних. По це ми говорили з Урсулою фон дер Ляйен під час її візиту в Київ

Він зазначив, що є пілотний проєкт з Румунською стороною спільного контролю та обміном базами даних, зокрема митною вартістю на кордоні з Румунією

Зараз ведемо перемовини з польською стороною, хочемо поширити на ПП з Польщею. Це дасть нам надзвичайно відкриту, зрозумілу статистику й це теж дасть розуміння й позитивно вплине на польських перевізників та аграріїв в тому, що ми не ховаємо нічого під столом