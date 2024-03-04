Шмигаль: український план деблокади кордону вже опрацьовується польською стороною
Київ • УНН
Польща працює над 5-етапним планом України щодо вирішення проблеми блокади кордону, спричиненої польськими фермерами.
Український план щодо вирішення питання блокади кордону вже опрацьовується польською стороною. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції, передає УНН.
Блокування кордону польськими аграріями є безглуздим. Україна з вересня минулого року не експортує в Польщу ані пшеницю, ані кукурудзу, ані насіння соняшника, ані ріпак. Під час поїздки урядової команди на кордон ми запропонували Польщі план із 5 чітких кроків, аби вирішити питання блокади. Наразі цей план вже опрацьовується польською стороною
Він зазначив, що Україна розраховує знайти з Польщею компроміс у вирішенні прикордонної кризи.
Доповнення
Україна пропонує Польщі план деблокади кордону, який передбачає звернення щодо заборони російського аграрного експорту в ЄС та створення тристороннього штабу за участі Єврокомісії.
Польща неофіційно веде переговори з ЄС щодо поблажок для фермерів.