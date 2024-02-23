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"План взаємопорозуміння": Україна пропонує Польщі п'ять кроків для деблокади кордону

Київ • УНН

 • 39511 перегляди

Україна пропонує Польщі п'ятиступеневий план розблокування кордону, який включає заборону експорту російської сільськогосподарської продукції до ЄС та створення тристороннього штабу з Європейською Комісією.

"План взаємопорозуміння": Україна пропонує Польщі п'ять кроків для деблокади кордону

Україна пропонує Польщі план деблокади кордону, який передбачає звернення щодо заборони російського аграрного експорту в ЄС та створення тристороннього штабу за участі Єврокомісії. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.

Деталі

За словами прем'єр-міністр план деблокади кордону — "План взаємопорозуміння" складається з п’яти кроків.

Крок №1. Україна погоджується на обмеження, які запропонувала Єврокомісія щодо нашого аграрного експорту. Це автоматичні захисні заходи, які були представлені в межах рішення Єврокомісії з пропозицією продовжити безмитну торгівлю ЄС та України. Мова йде, зокрема, про обмеження на м’ясо птиці, яйця, цукор.

Україна погоджується з пропозицією експортувати до ЄС ці товари без квот та мит в об’ємах не більше, ніж були в середньому у 2022 та 2023 роках. Якщо експортуватиме більше, то повертаються обмеження.

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Ми також готові продовжувати механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпака. Тобто, без дозволу Польщі ці чотири групи товарів не потраплять на польський ринок

- заявив Шмигаль.

Крок №2. Україна направляє звернення до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг, тобто аналіз кластерів 4 і 5, до яких входить аграрна політика та транспорт.

Це потрібно для того, аби раз і назавжди зняти маніпуляції щодо якості нашої аграрної продукції, а також щодо того, чи відповідає підтримка наших аграріїв стандартам Світової організації торгівлі.

Водночас принципова позиція України — це повна лібералізація торгівлі з ЄС. Це продовження "економічного безвізу". Питання торгівлі України та ЄС буде вирішуватися саме з ЄС, а не на рівні окремих країн

- йдеться у заяві прем'єр-міністра України.

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Крок №3. Пропонуємо польському Уряду ухвалити спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС.

За 11 місяців 2023 року росія продала в Європу агропродукції та продуктів харчування на 2,5 млрд євро. 5,1 млн тонн продовольства. За весь 2022 рік – 4,9 млн тонн. Російський експорт продовольства в ЄС зростає під час війни! Це треба зупинити! Україна та Польща точно можуть замістити цю продукцію.

Україна також звертається до Єврокомісії ще з двома пропозиціями:

  • Розглянути додаткові обмеження та посилений моніторинг на аграрний імпорт третіх країн до ЄС, як це відбувається зараз з Україною.
  • Звертаємося щодо запуску спільного контролю на кордоні України та країн ЄС. А також пропонуємо розширити пілотний проєкт щодо обміну митною інформацією.

Крок №4. Пропонуємо створити "Тристоронній штаб: Україна, Польща, Європейська комісія" під співголовуванням аграрних міністрів України, Польщі та представника Єврокомісії.

До роботи цього штабу також долучимо українські та польські аграрні асоціації. Ми маємо працювати цілодобово, аби оперативно вирішувати всі непорозуміння

- заявив глава українського уряду.

Крок №5. Блокада кордону з боку Польщі вже давно вийшла за межі блокади зерна. Сьогодні ця блокада загрожує національній безпеці України. Ми вдячні польському Уряду за чітку позицію щодо пропуску через кордон боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги, медичних засобів.

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Вважаємо, що такий підхід має бути поширено на критично необхідне Україні пальне

- підкреслив Шмигаль. 

Доповнення

Він також подякував польському візаві Туску за рішення внести до переліку об’єктів критичної інфраструктури прикордонні пункти пропуску з Україною та відповідні ділянки залізниці.

Зі свого боку, український уряд також прийняв відповідні рішення щодо визнання прикордонних пунктів пропуску з нашими західними сусідами критичною інфраструктурою.

Одночасно ми розраховуємо, що спільний Тристоронній штаб знайде рішення щодо безперешкодного пропуску інших груп товарів. Адже сьогодні на кордоні з обох сторін стоять понад 9 тисяч вантажівок

- заявив Шмигаль. 

За його словами, Київ не може чекати на 28 березня для зустрічі голів уряду України та Польщі. Шмигаль наголошує, що питання блокування кордону має бути вирішено значно раніше і пропонує для цього цілодобову роботу Тристороннього штабу. 

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В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску

- підкреслив глава українського уряду. 

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із командою міністрів прибув на кордон з Польщею, але зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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